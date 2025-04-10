Будет ли трансляция суда по делу Шерзата Болата, ответили в Генпрокуратуре

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах сената прокомментировал дело об убийстве Шерзата Болата в Талгаре, передает корреспондент NUR.KZ.

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Журналисты поинтересовались, как в Генпрокуратуре смотрят на то, чтобы процесс был открытым и транслировался, как это было с рассмотрением резонансного дела экс-министра Куандыка Бишимбаева.

"Прокуратура вообще за открытость, полностью. По моим данным, суд должен состояться в открытом формате. Но как вы знаете, это решение - проводить в открытом или закрытом режиме - принимает только суд. Но наша позиция - открытость, если только детали преступления не носят определенный закрытый характер. По моей информации, суд должен быть в открытом режиме. Чуть-чуть времени осталось, давайте подождем", - сказал Галымжан Койгельдиев.

Он же озвучил причину, почему так долго расследуется дело по поджогу дома, где проживал убитый подросток.

"Досудебное расследование ведется. Могу сказать, что проведен большой круг экспертиз. Есть определенные результаты по этим экспертизам. Могу сказать, почему она на данный момент прервана - так как мы направили международное следственное поручение в Российскую Федерацию. Хотим через спутник посмотреть, какие машины в тот период стояли рядом. Изучить для полноты (картины произошедшего - прим. ред). Так что на это немножко потребуется время. Продлеваем, да", - отметил спикер.

Напомним, в конце марта стало известно, что назначена дата начала суда по делу об убийстве Шерзата Болата - предварительные судебные слушания пройдут 10 апреля.

Убийство Шерзата Болата

Громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

А в феврале в Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждает, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата. В полиции прокомментировали публикацию.