Дело Перизат Кайрат: фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" ликвидируют

Общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", руководителем которого являлась Перизат Кайрат, ликвидируют. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" было зарегистрировано в октябре 2021 года.

14 февраля этого года в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны подан иск о признании недействительной государственной регистрации. Также в иске запрашивается и принудительная ликвидация этого объединения.

"Основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер, то есть являются основанием ликвидации юридического лица по решению суда", - сообщили в Минюсте.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Также руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявил, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.

Недавно зампред Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.

Также недавно сообщались новые подробности по делу Кайрат - говорилось, что она организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды.