Дело Перизат Кайрат: в Amanat отреагировали на слухи о "причастности" партии к фонду

Депутаты от партии Amanat в кулуарах мажилиса высказалась о скандале вокруг Перизат Кайрат и фонда Biz Birgemiz, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Сети появилась информация о том, что партия Amanat якобы имеет отношение к работе фонда Biz Birgemiz. Руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев первым прокомментировал появившуюся информацию.

"Этот фонд не имеет к партии никакого отношения. Это частный фонд. Там есть ряд людей, которые являются учредителями этого фонда. Да, они являются членами партии Amanat, в том числе два человека. В 2021 году они были активистами, волонтерами. У них была цель - создать такое сообщество, где будут развивать волонтерскую деятельность. Где-то, наверное, были благие намерения, что будут заниматься благотворительностью… Да, эти ребята у нас работают. Один работает исполнительным секретарем", - заявил Бейсембаев.

По его словам, они Фонд создали три года назад.

"Я об этом фонде ничего не слышал. Но после паводковой ситуации определенные суммы денег упали и мы узнали, что по этим деньгам есть вопросы к Перизат Кайрат. Я думаю, что следствие должно разбираться. Наша партия никакого отношения не имеет. И к тому фонду, который работал в период пандемии. Тот фонд назывался "Biz Birgemiz", а нынешний фонд называется "Общественная организация Biz Birgemiz Qazaqstan 2030". Какое она отношение может иметь к этому фонду? Никакого абсолютно", - отметил Бейсембаев.

Депутат Сергей Пономарев также прокомментировал информацию о якобы причастности к Фонду представителей партии Amanat.

"Вот сейчас я увидел несколько фамилий. Я могу сказать только одно, что аферисты настолько изощренные, настолько хитрые, что могут, наверное, войти в доверие к любым людям, независимо от принадлежности к национальности, партии, вероисповедания и прочее. Ну, думаю, компетентные органы разберутся в этом", - считает депутат.

Дело Перизат Кайрат

На днях стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Также вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. На днях стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.