Брат Салтанат Нукеновой сообщил, что больше не сотрудничает с родней Шерзата Болата

Правозащитник Айтбек Амангельды сообщил, что его команда больше не работает над делом Шерзата Болата по инициативе родных подростка, передает NUR.KZ.

Сегодня на странице Justice_for-Sherzat в Instagram, которая была создана вскоре после гибели Шерзата Болата, было опубликовано несколько видео с разъяснениями от Айтбека Амангельды.

В описании к видео указано, что "телефоны команды разрываются от звонков, сообщений и уведомлений". Также в посте указано, что команда приостановила работу правозащитников по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

"В ближайшее время членам команды предстоит разговор с самим Каржаубаем, который, надеемся, прояснит ситуацию и расставит все точки над "i". Будем держать вас в курсе", - сказано в описании к видео.

На самом видео Амангельды сообщил, что несколько дней назад встретился с бабушкой Шерзата Болата Гульбар, чтобы подготовить родных к предстоящему суду.

"В свою очередь у нас уже ранее со стороны семьи заявлялось, что они не хотят физически там участвовать в суде. Моей задачей было прояснить об ответственности, об уклонении по неявке по повестке в суд. Мы разошлись вроде бы на нормальной ноте.

Но далее, уже после встречи, часа через два, мне написал Каржау (Каржаубай Нурымов - прим. ред.), который сообщил, что отзывает наши доверенности, всех адвокатов, которым он выдавал, и написал, что других адвокатов возьмет.

Мы решили, что не будем реагировать, потому что знаем, какой характер у Каржау, дадим ему просто остыть и посмотрим, что будет дальше. Вчера мы начали получать новые известия, что выдана доверенность новым адвокатам, что к делу заступают 5 адвокатов", -заявил Айтбек Амангельды.

Он сообщил, что адвокаты пробовали связаться с родными Шерзата Болата, чтобы прояснить вопрос дальнейшего участия в деле, но ответа получить не удалось. Кроме того, он представил на видео скриншоты переписки, которая, по его словам, велась с отцом мальчика.

Отметим, что адвокаты Жандос Палманов и Мейржан Шекеев также опубликовали видео в Instagram, отметив, что теперь только они представляют семью Каржаубая Нурымова в суде. По словам Шекеева, отец Шерзата Болата предоставил им доверенность. Он также добавил, что если предыдущие юристы захотят работать по делу, то смогут участвовать в процесе.

Напомним, в декабре прошлого года в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.

В январе этого года в Департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию касательно завершения досудебного расследования по делу об убийстве Шерзата Болата.

Через месяц, 27 февраля текущего года, в полиции вновь сообщили, что расследование убийства завершено, а стороны - ознакомлены с материалами уголовного дела. А на прошлой неделе в МВД заявили, что дело поступит в суд в ближайшие дни.

Убийство Шерзата Болата

Громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

А в феврале в Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждает, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата. В полиции прокомментировали публикацию.