Дело Шерзата Болата: в полиции сделали заявление

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию касательно завершения досудебного расследования по делу об убийстве Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

"Уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено. На данный момент идет процесс ознакомления сторон с материалами досудебного расследования", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Отмечается, что после ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для проверки законности и решения вопроса о направлении в суд.

Сегодня адвокат семьи убитого Карина Кошербаева сообщила, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершено.

Напомним, что громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

В декабре в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.