Расследование убийства Шерзата Болата в Талгаре завершено: дело передано в суд

Расследование убийства Шерзата Болата в Талгаре завершено. Стороны ознакомлены с материалами уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

Как сообщается в Instagram-аккаунте областного ДП, дело направлено прокурору для дальнейшего направления в суд.

"В рамках расследования проведены 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что объем уголовного дела составил 62 тома, включающих все собранные доказательства, экспертные заключения, протоколы допросов и другие материалы, имеющие значение для установления всех обстоятельств.

"Каждое следственное действие проводилось с соблюдением требований уголовного законодательства, обеспечена законность, прозрачность и объективность на всех этапах расследования.

Контроль за ходом расследования и соблюдением конституционных прав участников процесса осуществлялся органами прокуратуры", - заключили в департаменте.

Убийство Шерзата Болата

Громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

В декабре в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.

Добавим, около недели назад в Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждает, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата. В полиции прокомментировали публикацию.