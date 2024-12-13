Прокуратура сделала заявление по делу Шерзата Болата

Прокуратура Алматинской области сделала заявление по делу убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны.

На данный момент ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления.

"Кроме того, сообщаем, что ход расследования по уголовным делам о поджоге дома Нурымова и суициду Гаипбаева находится на контроле Генеральной прокуратуры", - отметили в ведомстве.

В надзорном органе призвали общественность воздержаться от распространения недостоверной информации.

"Просим доверять только официальным сообщениям уполномоченных органов", - обратились в прокуратуре Алматинской области.

Напомним, громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Недавно в кулуарах мажилиса замглавы МВД Санжар Адилов сообщил о завершении расследования по делу Шерзата Болата.