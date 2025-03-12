Уже на этой неделе может поступить в суд дело об убийстве Шерзата Болата

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал, когда материалы дела об убийстве 16-летнего Шерзата Болата поступят в суд, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время дело Шерзата находится на изучении в прокуратуре. Ожидаем, что в ближайшие дни, на этой неделе, оно поступит в суд", - сказал Санжар Адилов.

Напомним, в декабре прошлого года в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.

В январе этого года в Департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию касательно завершения досудебного расследования по делу об убийстве Шерзата Болата.

Через месяц, 27 февраля текущего года, в полиции вновь сообщили, что расследование убийства завершено, а стороны ознакомлены с материалами уголовного дела.

Убийство Шерзата Болата

Громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

А в феврале в Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждает, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата. В полиции прокомментировали публикацию.