Назначен новый прокурор Талгарского района
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Первый заместитель прокурора Алматинской области Дамир Катаев представил нового прокурора Талгарского района Ерлана Тагаева, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру района.
Как сообщается на официальной странице прокуратуры Талгарского района в Instagram, Ерлан Тагаев начал карьеру в прокуратуре Алматинской области и ранее работал в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, области Абай, занимая должности прокурора в разных регионах, включая город Курчатов и районы - Курчумский, Аягозский, Абайский и Жанасемей.
Напомним, после смерти 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов были освобождены от занимаемых должностей.
Также лишились своих постов аким города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, первый заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и другие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2180613-naznachen-novyy-prokuror-talgarskogo-rayona/