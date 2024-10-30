Назначен новый прокурор Талгарского района

Первый заместитель прокурора Алматинской области Дамир Катаев представил нового прокурора Талгарского района Ерлана Тагаева, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру района.

Как сообщается на официальной странице прокуратуры Талгарского района в Instagram, Ерлан Тагаев начал карьеру в прокуратуре Алматинской области и ранее работал в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, области Абай, занимая должности прокурора в разных регионах, включая город Курчатов и районы - Курчумский, Аягозский, Абайский и Жанасемей.

Напомним, после смерти 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов были освобождены от занимаемых должностей.

Также лишились своих постов аким города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, первый заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и другие.