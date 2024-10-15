Уголовное дело возбудили из-за утечки видео с места конфликта в Талгаре
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Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию по факту утечки видео с места конфликта, в результате которого был убит 16-летний житель Талгара Шерзат Болат, передает NUR.KZ
Информация об этом была озвучена на пресс-конференции, в которой приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.
"Что касается видео - вчера оно появилось в социальных сетях. Департаментом собственной безопасности по данному факту возбуждено уголовное дело. Необходимо выяснить, как это видео попало в социальные сети", - заявил Бауржан Аленов.
Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.
Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат. Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования.
В субботу, 12 октября, сгорел дом семьи Шерзата Болата. Во время пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174443-ugolovnoe-delo-vozbudili-iz-za-utechki-video-s-mesta-konflikta-v-talgare/
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