Обвиняемых по делу о гибели 6-летней Лизы Пылаевой оправдали

В СМУС Алматы вынесли приговор подсудимым по делу о гибели 6-летней Лизы в доме дедушки: всех троих оправдали, передает корреспондент NUR.KZ.

Приговор по делу озвучивал судья Бакирбаев.

Согласно решению суда, тетя погибшей девочки Ольга Шмакова, бабушка погибшей Леонарда Рыжакова и садовник Уктаб Махмудов - все трое были признаны невиновными.

Отметим, что Шмаковой Ольге было предъявлено обвинение по статье 99 ч. 2 п. 14 УК РК "Убийство заведомо несовершеннолетнего лица".

Рыжаковой и Махмудову следствием ранее предъявлялось обвинение в заведомо ложных показаниях (ст. 420 ч. 2 УК). Махмудов также был обвинен по ст. 432 УК "Укрывательство преступления".

Согласно обвинительному акту, 12 мая 2019 года примерно в 15:30 во дворе своего дома Шмакова на почве ревности совершила наезд автомобилем на выбежавшую во двор малолетнюю племянницу Пылаеву Лизу.

Садовник якобы по указанию хозяев дома помыл и переодел потерпевшую в другую одежду, положил на ее тело скульптуру, имитируя несчастный случай. Затем в 21:05 дедушка и мама потерпевшей привезли ее в больницу, где была констатирована смерть.

По версии следствия, Рыжакова и Махмудов по данному факту дали заведомо ложные показания, указав, что на потерпевшую упала статуя.

Суд установил, что предъявленные обвинения не нашли своего подтверждения.

Судья Бакирбаев заявил, что по делу нет очевидцев или иных свидетелей, подтверждающих факт убийства. Подсудимые, как в ходе следствия, так и суда давали стабильные показания, отрицая свою вину. Они показали, что девочка найдена на задней части двора в бессознательном состоянии под статуей.

Мотив убийства из чувства ревности является предположением и не доказан следствием. Главным доказательством обвинения являются показания анонимного свидетеля Жалекова о том, что в мае 2019 года содержавшийся вместе с ним в приемнике-распределителе подсудимый Махмудов сообщил обстоятельства по делу.

Вместе с тем судом установлено, что в результате продолжительной болезни Жалеков умер через два месяца после его допроса, в 2020 году. Он ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности, в момент дачи показаний находился под подпиской о невыезде после розыска.

При этом доказательства, подтверждающие, что Жалеков и Махмудов находились в приемнике-распределителе вместе, отсутствуют.

"Пять экспертиз исключают наезд автомобиля на потерпевшую. Только одна, проведенная частным экспертом, не исключает возможность телесных повреждений, но только при нахождении в сидячем положении перед автомобилем, что расходится с предъявленным обвинением. Следов ДТП или иного контакта с потерпевшей на осмотренном автомобиле не обнаружено", - сказал судья Бакирбаев.

Он отметил, что обвинение построено на предположениях, оснований для вынесения обвинительного приговора не имеется.

Дело о смерти 6-летней Лизы

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Также в алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена. Он получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти.

После в суде выступил Андрей Шмаков - супруг подсудимой Ольги Шмаковой. На момент смерти девочки он руководил районным подразделением ДКНБ.

На судебном заседании показания дал один из подсудимых - садовник Уктаб Махмудов. Он рассказал, как увидел девочку, лежащей под статуей, и побежал за помощью.

А подсудимая - бабушка погибшей девочки Леонарда Рыжакова рассказала в суде, что у Лизы в день смерти были раны на ноге и животе. Кроме того, женщина заявила, что нужно проверить алиби отца девочки.

На предыдущем судебном заседании показания дала подсудимая Ольга Шмакова, которая является тетей погибшей Лизы. Она рассказала о неожиданном предложении со стороны следствия. По словам подсудимой, им говорили: "Пусть признает вину - отделается условным сроком".

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").