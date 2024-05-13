"Двор весь мокрый, помытый": бабушка погибшей в Алматы 6-летней Лизы рассказала о месте преступления

В Алматы в суде по делу об убийстве 6-летней Лизы показания дала бабушка погибшей девочки. Алла Пылаева выступает потерпевшей по данному делу, передает корреспондент NUR.KZ.

Алла Пылаева отметила, что вчера прошло ровно пять лет со смерти Лизы. Женщина рассказала о том, что видела 12 мая 2019 года, когда приехала в больницу, где лежала уже мертвая внучка.

"Мы зашли - к ней трубка подключена, в трубке пена. Я пеленку открываю - у нее на животе рана была ниже пупка… а рана была сухая, она уже засохла. Нога была перемотана. В носу кровь, уши синие - в них кровь. На руках пятна непонятные, как у старух. Я спрашиваю: "Что такое на руке?" Мне сказали, что это трупные пятна", - рассказала Алла Пылаева.

После отец и бабушка погибшей поехали в дом, где произошла трагедия.

"Мы-то не знали, что нужно делать - мы сидели в больнице и плакали. Потом нам друг сказал, что нужно ехать за полицией. И мы поехали. А полиция в это время не могла дом найти. Мы с ними встретились и с полицией приехали в этот дом. Двор там весь мокрый, помытый. Двор большой: машин 5-7 сможет встать перед домом", - дала показания бабушка погибшей.

Отвечая на вопросы, потерпевшая отметила, что дождя в тот день не было. Также Алла Пылаева рассказала о том, что при множественных травмах и кровоподтеках на теле Лизы на одежде девочки крови она не увидела.

"Я смотрю - одежда рваная. Дырки есть, а крови нет на одежде. Также я увидела, как два человека сидят около машины - черный BMW - они сидят под передним левым колесом. Я тоже подошла. Когда сказали Андрею Шмакову принести ключи, он стал дергаться. Ключи 10 минут искал", - рассказала Алла Пылаева.

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу Пылаеву.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Напомним, 6-летняя Лиза погибла при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев публиковал собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").