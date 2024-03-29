Гибель 6-летней Лизы Пылаевой: отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку

В Алматы в суде проходит предварительное слушание по делу об убийстве 6-летней Лизы Пылаевой. Девочка умерла в 2019 году, но дело все еще не окончено, передает корреспондент NUR.KZ.

Судебное заседание проходит в открытом режиме. Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Последний не владеет русским языком, ему помогает переводчик.

Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").

Около получаса прокурор зачитывал обвинительный акт, информация в котором была такая же, что и на предыдущем предварительном слушании. Подозреваемой в убийстве является тетя погибшей, которая, согласно обвинительному акту, сбила девочку на автомобиле. После этого, по версии обвинения, никто из присутствующих девочке не помог.

У маленькой Лизы обнаружены сочетанная травма, тупая травма головы и шеи с повреждением связочного аппарата, повреждение спинного мозга. Травмы были получены от одного до трех часов до наступления смерти.

Подсудимые заявили, что предъявленные обвинения им понятны. Ольга Шмакова подозревается в особо тяжком преступлении. Потому у нее есть право выбрать суд присяжных. Подсудимая от этого варианта отказалась.

После отец погибшей девочки Александр Пылаев ходатайствовал об изменении меры пресечения Ольги Шмаковой и Леонарды Рыжаковой. Потерпевший просит взять их под арест в зале суда и содержать под стражей.

Здесь прокурор отметил, что уже принимались попытки продать дом, где произошло убийство. Также он отметил, что имеет место выезд за пределы страны ряда ключевых фигурантов дела, которые были в доме в день убийства и являются непосредственными свидетелями. В том числе дедушка погибшей. Потому прокурор просит удовлетворить ходатайство потерпевшего.

Но адвокат Ольги Шмаковой не согласна. По ее мнению, компетентными органами должны были быть предприняты меры по невыезду фигурантов. Но за это ее подопечная ответственности не несет, добавила правозащитница. Сама же подсудимая заявила, что некоторые из фигурантов, о которых идет речь, уже находятся в Казахстане, а остальные скоро прибудут в страну.

"Что касается дома, что он выставлен на продажу, - это полное заблуждение. Дом был выставлен на продажу много лет тому назад, но был снят с продажи. А то, что мой отец продает часть своего бизнеса, это его право, потому что у нее его есть расходы и деятельность, которой он может распоряжаться", - сказала подсудимая.

Также она добавила, что она сотрудничала со следствием и предоставляла всю информацию. Адвокат Рыжаковой поддержал коллегу и попросил отказать потерпевшему.

Помимо этого, адвокат Ольги Шмаковой обратилась с ходатайством, заявив, что ее подопечная обратилась к ней только час назад. Правозащитница сказала, что она не ознакомилась с обвинительным актом и не знает ни одного листа материалов уголовного дела. Адвокаты двух других обвиняемых тоже просят дать им время на ознакомление. Прокурор высказал мнение, что данные ходатайства нужно удовлетворить.

Ходатайства адвокатов, которые просили время на ознакомление с материалами уголовного дела, судья Бахытхан Бакирбаев удовлетворил. А ходатайство потерпевшего об изменении меры пресечения Шмаковой и Рыжаковой суд оставил без удовлетворения. Меры пресечения подсудимых оставили без изменения.

Главное судебное разбирательство пройдет 12 апреля 2024 года в 15:00. Процесс пройдёт в открытом режиме.

В январе 2024 года в зале суда уже проходило слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу Пылаеву. После садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Напомним, Лиза Пылаева погибла в 6-летнем возрасте при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев публиковал собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.