Смерть 6-летней Лизы в Алматы: адвокат подсудимой просит допросить более 30 свидетелей

В Алматы в суде проходит главное слушание по делу об убийстве 6-летней Лизы, которая скончалась в 2019 году. Сегодня адвокат подсудимой попросила допросить более 30 свидетелей, передает NUR.KZ.

Во время судебного процесса один из правозащитников обвиняемой стороны попросил дать отвод бабушке погибшей девочки Алле Пылаевой.

По его словам, женщина дважды участвовала в данном уголовном деле в качестве понятой, а значит, говорит адвокат, не может выступать потерпевшей стороной. Отец ребенка Александр Пылаев заявил, что это затягивание процесса. Сама Алла выступила против отвода.

"Это было в ночь убийства. Мы были там на следственных мероприятиях. В три часа ночи в частном доме никого нельзя было найти. На тот момент я не была признана потерпевшей стороной. Я не сторона потерпевших, я - потерпевшая. Мою внучку убили в том доме", - заявила бабушка погибшей Алла Пылаева.

Судья сообщил, что не нашел оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты. Алла Пылаева признана потерпевшей законно и обоснованно, заключил судья Бахытхан Бакирбаев.

Помимо этого, подсудимый Уктаб Махмудов владеет русским языком только на бытовом уровне и пользуется услугами переводчика. Его адвокат заявила, что из 57 томов дела только 13 перевели на узбекский язык. При этом в оставшихся 44 томах имеются документы, которые непосредственно касаются Махмудова. Адвокат заявила о необходимости перевода оставшихся томов на узбекский язык. Данное ходатайство судья отклонил.

Адвокат Шмаковой также заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей. Судья отметил, что этот вопрос будет рассмотрен после допроса свидетелей обвинения, подсудимых, исследования материалов уголовного дела и вещественных доказательств.

После прокурор озвучил обвинительный акт, который уже зачитывали во время предварительного слушания. На этом в судебном заседании объявили перерыв, так как переводчик Махмудова не смог присутствовать на сегодняшнем заседании, а замену ему найти не удалось. Следующее судебное заседание назначили на 18 апреля.

В январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу Пылаеву. После садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Напомним, 6-летняя Лиза погибла при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев публиковал собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").