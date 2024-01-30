Суд вернул дело об убийстве 6-летней Лизы Пылаевой в прокуратуру

Уголовное дело по факту убийства 6-летней Лизы Пылаевой, в соответствии со статьей 323 УПК РК, было возвращено прокурорам города Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела.

"Это был нонсенс. Ознакомиться дали только с семью томами. Остальные тома не предоставили. Таким образом, моя подзащитная не имела возможности заявить ни одного ходатайства, потому что ей предоставили только некоторые материалы дела.

Чем мотивировал орган досудебного расследования свои доводы? Он мотивировал тем, что к ней эти материалы дела не относятся. Мы считаем, что это совершенно неправильно, поскольку все материалы дела имеют отношение к моему подзащитному", - заявила одна из адвокатов.

Во время судебного процесса подсудимый Уктаб Махмудов пользуется услугами переводчика. Но представленные материалы дела лишь частично переведены на узбекский язык, сообщил его защитник.

"Со слов Махмудова, переведенные ему материалы дела не содержат даже 10% того объема, изложенного на русском языке. Сам письменный перевод осуществлен, как утверждает Махмудов, некачественно, с орфографическими ошибками. Многие слова подзащитному непонятны даже на узбекском языке. В результате ошибок имеется якобы двоякое толкование", - заявил адвокат.

В итоге суд возвратил дело в прокуратуру.

Ранее в зале суда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорится, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу Пылаеву. После садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Напомним, Лиза Пылаева погибла в шестилетнем возрасте при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

На скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и садовник Уктаб Махмудов.

Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев постил собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.

Сегодня прокурор зачитал обвинительный акт со страшными подробностями о том, что произошло в тот трагический день.