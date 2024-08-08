"Не он ли сотворил?": бабушка погибшей 6-летней Лизы просит проверить алиби отца девочки

В СМУС Алматы сегодня допросили подсудимую Леонарду Рыжакову, бабушку является погибшей 6-летней Лизы. В показаниях женщина заявила, что нужно проверить алиби отца Лизы, передает корреспондент NUR.KZ.

Отец девочки, Александр Пылаев, является потерпевшим в этом деле.

В своих показаниях Леонарда Рыжакова заявила, что к ней было предвзятое отношение со стороны следствия. А вот к потерпевшему Пылаеву у следователя, напротив, было лояльное отношение, заявила Рыжакова.

"Они считали нас преступниками, убийцами", - отметила подсудимая.

По ее словам, следователи не слушали их версию о несчастном случае.

"Они проверяли только те версии, о которых кричал во всеуслышание Александр Пылаев. Он распространял (версии - прим.авт.) о том, что убили, зарезали, задавили и еще там много было всяких страшных подробностей.

И я хочу сказать, что он с самого начала стал все распространять в соцсетях. Хотя мы все сделали подписку о неразглашении. И нам закрыли этим рот", - рассказала подсудимая.

Рыжакова задается вопросом, из каких источников Пылаеву известно, что именно они "убили, зарезали, задушили".

"Не является ли он сам, Пылаев, не сам ли он это все сотворил? Мы же знаем по психологии, что мы всегда рассказываем только то, что знаем про себя. И у меня до сих пор существует такое мнение.

А на каком основании? А где он находился? Что он делал? Откуда у него такая информация, причем такая подробная? Так как он все-таки проживал в нашем доме, находился на нашем участке неоднократно, знал ходы и выходы - а не он ли это все сотворил?

У меня огромная просьба - проверить, исследовать полностью, где он находился и что он делал. Потому что ни одно наше ходатайство не было удовлетворено, мы ничего не знаем о том, где он находился, что он делал", - сказала Рыжакова.

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Также в алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена. Он получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти.

После в суде выступил Андрей Шмаков – супруг подсудимой Ольги Шмаковой. На момент смерти девочки он руководил районным подразделением ДКНБ.

На предыдущем судебном заседании показания дал один из подсудимых - садовник Уктаб Махмудов. Он рассказал, как увидел девочку, лежащей под статуей, и побежал за помощью.

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").