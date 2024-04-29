"Лиза лежала на столе, во рту была трубка": отец погибшей в Алматы 6-летней девочки выступил в суде

В Алматы в суде продолжается слушание по делу об убийстве 6-летней Лизы, которая скончалась в 2019 году. Сегодня выступил отец погибшей, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

В начале судебного заседания судья спросил отношение подсудимых к предъявленным им обвинениям.

"Сущность обвинения мне непонятна. Преступления не совершала и вину не признаю полностью", - сказала Ольга Шмакова, которую обвиняют в убийстве девочки.

Об этом же заявили подсудимые Рыжакова и Махмудов. Они так же полностью не признают вину по предъявленным обвинениям.

Сегодня в суде выступила потерпевшая сторона. Ее представляют отец и бабушка Лизы. Папа погибшей Александр Пылаев рассказал о дне, когда видел дочь в последний раз. Он отметил, что Лиза проживала с ним. Мама девочки, Марина Рыжакова, периодически забирала дочь.

"До 9 мая Марина Рыжакова писала мне, что у племянника день рождения. Лиза не хотела ехать, но потом согласилась. Мы договорились, что Марина приедет девятого мая и заберет Лизу. В тот день я посадил Лизу в машину к Рыжаковой Марине. Это был последний день, когда я видел Лизу живой", - рассказывает Александр.

После он созванивался с Лизой и переписывался с ее мамой. Последнее общение было 11 мая. А вечером следующего дня позвонила Марина Рыжакова, сказала срочно ехать в больницу, сообщила, что Лиза упала с памятника, говорит Александр. В больнице отцу сообщили, что Лиза в тяжелом состоянии и ей занимаются врачи.

"Я на тот момент не знал, что Лиза мертва. Я начал обзванивать всех знакомых. Ко мне тогда подбегал Сергей Рыжаков (дедушка Лизы - прим. ред.) и сказал: "Не звони никому, Андрей (дядя Лизы - прим. ред.) все решит". Он сказал мне, что на Лизу упал памятник. Я сказал: "Мне Марина сказала, что Лиза упала с памятника", - сообщил потерпевший.

После подошел начальник реанимационного зала, который сообщил, что ребенка привезли мертвым, говорит Александр.

"При входе в реанимационный зал была прорезь. Я увидел, что Лиза лежит с открытыми глазами, подключенная к аппарату, и все линии на мониторе были ровные. Врачи увидели меня - и начали шторы задвигать", - отметил отец погибшей.

После в больницу приехала бабушка погибшей, Алла Пылаева. Тогда ей и отцу девочки сообщили, что Лиза мертва.

"Лиза лежала на столе. Во рту трубка была, на животе было рассечение, нога была забинтована. Волосы взъерошенные, будто ее в земле валяли. Я спросил у врачей - они сказали, что ее такой привезли.

Я спросил: "Почему вы поставили ей аппарат?" Они ответили: "Нас попросили. Андрей сказал, чтобы мы все подключили". У Лизы были синие уши, глаза были приоткрыты, зуба не было. Но когда я ее отправлял 9 мая, все зубы были. Были сгрызены ногти сильно, хотя я ей сам подстригал", - рассказал Александр Пылаев.

А когда отец девочки перекладывал ее тело с реанимационного стола, он заметил, что у дочки не гнулась спина, а тело было в синих пятнах. Криминалист сообщил, что это трупные пятна, рассказал в суде Александр. После потерпевший рассказал, как они поехали на место происшествия.

"В дом меня не пускали. Начали показывать место, где все произошло. Во дворе лежит садовая статуя. Я спросил, где кровь. Подвели Уктаба. Сергей его постоянно перебивал, говорил: "Вот так же было". Двор был вымыт, сказали эксперты. В межплиточном пространстве нашли кровь. Я слышал, как сотрудники говорили, что на автомобиле черном, Х6, была кровь. На белом мерседесе были две капли крови - на переднем пассажирском сидении и на коврике", - рассказал отец Лизы.

Рассказал Александр и о том, что происходило на допросе.

"Сказали, что Лизу не видели 15 минут. В 19:15 ее посадили смотреть мультики. В 8 часов вечера примерно Леонарда Рыжакова увидела, что входная дверь открыта. Они позвали Уктаба найти ее. После он позвал остальных. Во дворе - статуя в трех метрах, Лиза - под ней на спине, укрыта красным пледом", - передал Александр то, что он услышал на допросе.

На следующий день Александр и Алла Пылаевы приехали в морг, чтобы забрать тело. В это время пришел криминалист для повторного осмотра, говорит отец девочки. Также он сообщил, что на лбу Лизы был след в виде ромбика.

Кроме того, сторона защиты задавала вопросы Александру Пылаеву касательно того, знал ли он достоверно, что Лиза являлась его дочерью. Напомним, по версии обвинения, бывшая супруга Александра Пылаева во время развода заявила, что он не является биологическим отцом ребенка.

Прокурор в обвинительном акте заявлял, что подозреваемая в убийстве Ольга Шмакова, посчитав, что отцом девочки может быть ее супруг, начала ревновать мужа к девочке, что стало мотивом для убийства.

После одного из вопросов адвокатов, прокуроры просили снять вопрос, так как потерпевший ранее на него уже отвечал. Выступил с возмущением и сам Александр Пылаев. Но судья не согласился с его доводами.

"Когда вам задают вопросы, не пререкайтесь, отвечайте на вопросы по существу кратко и ясно", - сказал судья.

А прокуроры после очередного ходатайства снять вопрос адвоката, получили от судьи замечания. Судья сказал им "успокоиться и замолчать". На это прокуроры отметили, что "некорректно так выражаться". После этого судья Бахытхан Бакирбаев снова сказал прокурорам "замолчать".

"Чтобы соответствующее уважение было в отношении вас, вы должны вести себя соответствующим образом", - обратился судья к прокурорам.

После этого прокуроры пытались объяснить, с чем связано их возражение. На это судья сказал: "Вы замолчите или нет? Вы можете замолчать сейчас?". После этого в суде перешли к дальнейшему допросу потерпевшего.

К слову, отвечая на вопросы, Александр Пылаев сообщил, что при жизни Лизы ДНК тест он не проводил.

"Рыжакова (мама Лизы - прим. ред.) при разводе меня лично убеждала не делать ДНК. Говорила, как я буду дочке потом в глаза смотреть (…) Обо всем этом я рассказал во время следствия. И во время следствия у нас собирали ДНК, чтобы проверить отец я или нет. А Шмаков (дядя Лизы Пылаевой - прим. ред.) отказывался от ДНК", - сообщил Александр.

Пылаев отметил, что экспертиза подтвердила его отцовство.

Две недели назад началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу Пылаеву.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Напомним, 6-летняя Лиза погибла при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев публиковал собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").