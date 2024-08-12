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"Пусть признает вину - отделается условным сроком": о неожиданном предложении рассказала обвиняемая в убийстве 6-летней Лизы

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Подсудимая
Подсудимая. Фото из зала суда: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве 6-летней Лизы. Сегодня показания дала подозреваемая Ольга Шмакова - тетя погибшей, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Подсудимая рассказала о том, что происходило 12 мая 2019 года - в день, когда погибла 6-летняя Лиза. По ее словам, утром дети, в том числе Лиза, играли с ее мужем Андреем Шмаковым во дворе дома.

После семья пообедала, а около четырех часов дня Ольга, ее супруг и трое их детей поехали в торговый центр, где прошлись по магазинам и отправились в кино. Там к семье присоединился брат Андрея Шмакова - Павел. Во время сеанса Андрею позвонила мама Лизы - Марина Рыжакова.

"Марина истошно кричала в трубку. Я очень сильно испугалась и сразу поняла, что произошло что-то ужасное. Андрей сказал, что с Лизой что-то случилось и нам нужно срочно ехать в больницу. У меня внутри все затряслось. Мы быстро вышли и сели в машину.

Андрей сказал, что мы едем в 12-ую больницу. Он позвонил какому-то знакомому врачу и попросить оказать максимально быструю помощь и сказал, что родственники везут к ним племянницу без сознания. Мы зашли, увидели моего папу и Марину, которая сидела на скамейке возле реанимации.

Ее всю трясло, у нее дрожал голос. Она была в предобморочном состояния. Она стала урывками говорить, что на Лизу упала статуя, ее нашел Уктам (садовник, один из подозреваемых - прим. ред.), ее нашли на заднем дворе. Когда она ее везла, Марина увидела раны на животе и ноге, она сказала: "Но у нее было дыхание", - со слезами рассказала подсудимая.

После семья узнала о смерти Лизы. Ее мама Марина и несколько других членов семьи уехали домой. Ольга Шмакова с супругом остались в больнице.

"Когда мы ждали врачей, Андрей мне стал говорить: "Представляешь, когда я впервые зашел в реанимацию, увидел на Лизе столько ран. Что это за раны? Вообще непонятно". Мне от этого стало еще более жутко.

После мы приехали домой, там была куча полицейских в форме и без. Они ходили по дому, делали осмотр дома, территории, машин. Сказали отдать им одежду Лизы, которую мы привезли из больницы", - сообщила подсудимая.

После Ольга Шмакова выступила в суде с заявлением. По ее словам, с 14 мая 2019 года Александр Пылаев (потерпевший, отец погибшей Лизы - прим. ред.) начал травлю против семьи Шмаковых и Рыжаковых в социальных сетях.

Ольга Шмакова считает, что следствие имело обвинительный уклон, а отношение к их семье было предвзятым. Также подозреваемая заявила о неожиданных предложениях со стороны следствия.

"В ходе следствия моему супругу неоднократно предлагалось со стороны следствия, чтобы кто-нибудь из членов семьи взял на себя вину в совершении неумышленного ДТП. Например, Уктам или несовершеннолетний Кирилл (сводный брат Лизы, сын Марины Рыжаковой от первого брака - прим. ред.). А они в свою очередь таким образом закроют рот Пылаеву и в качестве наказания можно ограничиться условным сроком. (…)

Начали поступать такие предложения. Я о них узнала от своих адвокатов, которые на тот момент представляли мои интересы. Адвокат приходил и каждый раз нам говорил: "Есть вот такое предложение, вы бы согласились на это»" Мы были в шоке. Естественно, мы отказались.

Как они говорили, мы ограничимся условным сроком. Говорилось: "Уктама можете отправить в Узбекистан, и Пылаев заткнется". Они говорили, что Кирилл – несовершеннолетний, ему вообще ничего не будет. Такие скользкие предложения поступали - я раз пять их слышала", - заявила Ольга Шмакова.

Ранее один из подсудимых Уктам Махмудов в суде рассказал, что нашел Лизу, лежащей под статуей без сознания. Ольга Шмакова в суде заявила, что следователь эту статую долгое время не забирал. Ее увезли только спустя три недели после смерти Лизы, сообщила подозреваемая.

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Также в алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена. Он получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти.

После в суде выступил Андрей Шмаков – супруг подсудимой Ольги Шмаковой. На момент смерти девочки он руководил районным подразделением ДКНБ.

На предыдущем судебном заседании показания дал один из подсудимых - садовник Уктаб Махмудов. Он рассказал, как увидел девочку, лежащей под статуей, и побежал за помощью.

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147814-pust-priznaet-vinu-otdelaetsya-uslovnym-srokom-o-neozhidannom-predlozhenii-rasskazala-obvinyaemaya-v-ubiystve-6-letney-lizy/

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