Смерть Лизы Пылаевой: суд по делу начался несколько лет спустя в Алматы
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В Алматы начался суд по делу о гибели 6-летней Лизы Пылаевой, которая умерла в 2019 году. Заседание проходит в СМУС города, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.
Почти пять лет прошло со смерти Лизы Пылаевой. Девочка погибла в шестилетнем возрасте при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.
И вот сегодня, 25 января, в суде вновь прошло заседание по делу гибели девочки. Его рассматривает судья Бахытжан Бакирбаев. На скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов.
Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК. Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК. А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК.
Адвокат Шмаковой была отстранена от дела в зале суда, так как ранее она представляла интересы заинтересованных сторон этого дела.
"Потому что она защищает как свидетелей, так и подозреваемых. А у них интересы абсолютно разные. Об этом я подробно изложил в своем ходатайстве… Надеюсь на честное, справедливое судебное следствие", - считает отец погибшей девочки Александр Пылаев.
По словам Александра, была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.
Отметим, следующее судебное заседание пройдет 29 января.
Напомним, дедушка девочки рассказывал, что произошло в день трагедии. Мама Лизы Марина Рыжакова предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев постил собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057508-smert-lizy-pylaevoy-sud-po-delu-nachalsya-neskolko-let-spustya-v-almaty/