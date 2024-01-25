Смерть Лизы Пылаевой: суд по делу начался несколько лет спустя в Алматы

В Алматы начался суд по делу о гибели 6-летней Лизы Пылаевой, которая умерла в 2019 году. Заседание проходит в СМУС города, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Почти пять лет прошло со смерти Лизы Пылаевой. Девочка погибла в шестилетнем возрасте при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

И вот сегодня, 25 января, в суде вновь прошло заседание по делу гибели девочки. Его рассматривает судья Бахытжан Бакирбаев. На скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов.

Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК. Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК. А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК.

Адвокат Шмаковой была отстранена от дела в зале суда, так как ранее она представляла интересы заинтересованных сторон этого дела.

Отец девочки. Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

"Потому что она защищает как свидетелей, так и подозреваемых. А у них интересы абсолютно разные. Об этом я подробно изложил в своем ходатайстве… Надеюсь на честное, справедливое судебное следствие", - считает отец погибшей девочки Александр Пылаев.

По словам Александра, была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Отметим, следующее судебное заседание пройдет 29 января.

Напомним, дедушка девочки рассказывал, что произошло в день трагедии. Мама Лизы Марина Рыжакова предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев постил собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.