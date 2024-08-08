"Были раны на животе и ноге": подсудимая по делу об убийстве 6-летней Лизы дала показания в суде

В Алматы продолжается суд по делу о гибели 6-летней Лизы. Сегодня показания дала одна из подсудимых - бабушка погибшей девочки Леонарда Рыжакова, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Леонарда Рыжакова рассказала о том дне, когда погибла ее внучка Лиза. По ее словам, вечером их садовник Уктаб Махмудов, который также является подсудимым в этом деле, забежал в дом и сказал, что Лиза лежит внизу. Напомним, исходя из показаний садовника, он первый, кто обнаружил девочку без сознания, которая лежала под статуей на территории дома.

"Я, когда увидела Лизу, присела, взяла ее на руки. У нее были закрыты глазки. Я начала трясти ее на руках и говорить "Лизонька, Лизонька". Тело у нее было мягкое, но ручки были прохладные. Я взяла Лизочку и побежала с ней на руках. Я кричала и звала на помощь.

Точно не помню, что кричала, помню: "Спасите, помогите". Когда я бежала с ней, я почувствовала, что ноги подкашиваются. Уктаб увидел, что я как бы отклоняюсь назад. Он взял ребенка, а я бежала за ним. Потом на крик спустилась Марина (мама Лизы - прим. ред.). Она взяла за ножки, придерживала ее, и так они по лестнице поднимались", - рассказала подсудимая.

Что происходило дальше, подсудимая знает только со слов Марины Рыжаковой и садовника.

Помимо этого, в ходе допроса подсудимая рассказала, что дети не раз залезали на статую, находящуюся на территории дома. По словам Рыжаковой, из-за этого статую раскачали и она отклеилась.

Далее адвокат со стороны защиты спросил у Леонарды Рыжаковой о том, видела ли она на Лизе раны. Бабушка девочки ответила, что майка на Лизе была приподнята и она увидела рану на животе. Также рана была и на ноге, а одна штанина была разорвана.

Подсудимая добавила, что она не является очевидцем произошедшего. Что произошло, она может только предполагать.

Когда сторона защиты завершила допрос, вопросы должна была задать потерпевшая сторона. Однако, Леонарда Рыжакова заявила, что не будет отвечать на вопросы потерпевшего и прокурора. На это судья сказал: "Интересная тактика, но это ваше право".

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Также в алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена. Он получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти.

После в суде выступил Андрей Шмаков – супруг подсудимой Ольги Шмаковой. На момент смерти девочки он руководил районным подразделением ДКНБ.

На предыдущем судебном заседании показания дал один из подсудимых - садовник Уктаб Махмудов. Он рассказал, как увидел девочку, лежащей под статуей, и побежал за помощью.

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").