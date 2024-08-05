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Эзотерика

"Увидел ее под статуей": подсудимый по делу о смерти 6-летней Лизы дал показания в суде

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Подсудимый
Подсудимый (справа) и переводчик (слева). Фото из зала суда: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о смерти 6-летней Лизы. Показания дал один из подсудимых - садовник Уктаб Махмудов, передает корреспондент NUR.KZ.

Подсудимый рассказал, что в тот вечер, 12 мая 2019 года, бабушка Лизы Леонарда Рыжакова попросила его найти девочку. Отметим, бабушка также проходит подозреваемой по данному делу. Садовник отправился во двор, где и обнаружил Лизу.

"Я увидел какую-то белую вещь, а рядом сидела собака. Сначала подумал, что это матрас какой-то, особо не рассмотрел. После я стал двигаться в эту сторону и заметил, что это статуя. Я подумал, что кто-то повредил ее. А когда стал приближаться, увидел под статуей Лизу. Я сильно испугался.

Первая мысль была помочь, спасти Лизу. Я поднял и отбросил статую. Так как было темно, я даже не заметил толком, как лежала статуя. Лиза лежала по пояс под статуей. Штаны были у Лизы приспущены чуть-чуть. И был красный шарф на ней в полоску или в шахматную клетку больше метра длиной", - сообщил подсудимый.

Подсудимый показал на фотографиях и на макете статуи, как именно он сдвинул ее. После садовник рассказал, что ранее он видел, как дети играли во дворе и залазили на статую. Махмудов сказал детям слезть со статуи, а после заметил, что она шаталась. Но об этом он никому не сообщил, рассказал садовник.

Также подсудимый рассказал, что в тот день он не мыл двор. Помимо этого, он добавил, что супругов Шмаковых и их детей в тот вечер в доме не было.

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Также в алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена. Он получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти.

Также в суде выступил Андрей Шмаков – супруг подсудимой Ольги Шмаковой. На тот момент смерти девочки он руководил районным подразделением ДКНБ.

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143761-uvidel-ee-pod-statuey-podsudimyy-po-delu-o-smerti-6-letney-lizy-dal-pokazaniya-v-sude/

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