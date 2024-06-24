"То ли машина сбила, то ли памятник": в суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил засекреченный свидетель

В алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена до сегодняшнего дня, передает корреспондент NUR.KZ.

В мае 2019 года свидетель получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти. Свидетель рассказал, что находился на улице, когда к шлагбауму подъехал автомобиль. Оттуда были слышны крики: "Откройте, девочка умирает". Из машины вышли пожилой мужчина и девушка, на руках которой была маленькая девочка. Свидетель подошел, чтобы помочь, зашел с ними в здание больницы и находился рядом с ними.

"Мужчина был на улице и крестился. Я вышел на улицу, спросил, что случилось. Он сказал, что на девочку упал памятник. Я не стал дальше расспрашивать. Я зашел опять в фойе. Я находился возле женщины, предположив, что это мать девочки.

Потом снова вышел на улицу и у меня завязалась беседа с мужчиной. Я спросил его о том, как упал памятник. Он сказал: "То ли машина сбила, то ли памятник". Я зашел в фойе и там сидел возле матери", - рассказал свидетель.

А в 2020 году у свидетеля началось свое уголовное разбирательство, которое он связывает с делом об убийстве 6-летней Лизы. Молодой человек для себя нанял двух адвокатов, а его дело передали следователю, рассказал свидетель.

"На одном из допросов следователь меня пригласила к компьютеру и сказала: "Это же вы". Спросила, что я делал в больнице. Я спросил, какое это отношение имеет к моему делу. Она заявила, что это громкое дело, попросила меня подробнее ей рассказать. Я ей рассказал, после чего она сообщила, что я буду главным свидетелем по делу Лизы.

Пригласив в кабинет, она мне показала фотографии девочки. Я только там увидел глубокие порезы. В больнице я не видел. Она сказала: "Ты будешь свидетелем, но не сообщай своим адвокатам, так как дело громкое". Я сидел под домашним арестом. Начал искать в интернете и обнаружил, что защита Рыжаковой - это мой адвокат. Получилось, что дело расследует один следователь и у нас один адвокат", - рассказал свидетель.

Это показалось ему подозрительным. Далее прокурор напомнил свидетелю о его публичном выступлении, в котором тот указал, что мать девочки Марина обвиняла в убийстве свою сестру Ольгу.

"На тот период я не знал, что это мать, я только предполагал. Я не знал, кто сестра. Она плакала, много чего говорила, обвиняла. Она обвиняла тех людей, которые стояли рядом", - сообщил свидетель.

Также свидетель добавил, что все сказанное в публичном выступлении он поддерживает.

Свидетель получил по своему делу 5 лет лишения свободы. По его словам, когда он отбывал наказание, с ним на связь трижды выходил Андрей Шмаков - супруг подсудимой Ольги Шмаковой.

"Он выходил, чтобы я сказал правду. Второй раз он сказал то же самое: "Мне нужна правда от тебя". Мы с ним поговорили по телефону. Мы поговорили минуту где-то. А остальное - все слухи, что он пытался зайти, со мной контактировать. Но по телефону мы с ним говорили и через человека мы с ним говорили", - сообщил свидетель.

Тогда у свидетеля спросили, откуда у Андрея Шмакова был его номер.

"Андрей Шмаков - сотрудник ДКНБ и имеет ресурсы. Не секрет, что в местах лишения свободы и в СИЗО есть телефон и Wi-Fi", - пояснил свидетель.

После у свидетеля спросили, требовала ли следователь от него каких-либо конкретных показаний. На это свидетель сначала ответил, что не помнит. Когда спустя время ему задали этот вопрос повторно, мужчина ответил, что нет.

После в суде поступили к просмотру записи допроса свидетеля. Там мужчина сообщил, что в больнице девушка, как он предполагает, мама погибшей девочки, сказала: "Вы ее убили" и упала в обморок. Свидетель пояснил, что это она говорила молодой паре, находившейся в больнице.

Также в суде сегодня выступил свидетель Павел Шмаков. Его родной брат Андрей является супругом подсудимой Ольги Шмаковой. Он рассказал о дне, когда умерла Лиза.

"С 11 на 12 мая 2019 годы мы с друзьями отмечали мероприятие. Отмечали до утра. Я приехал домой утром 12 числа. Лег спать, после этого проснулся после обеда - ближе к вечеру. Созвонились с теми же друзьями и договорились встретиться пообедать. Мы поехали в кафе. Там находились час-полтора. После чего мне позвонил брат Андрей Шмаков. Договорились по времени сходить в кино на вечерний сеанс с детьми", - рассказал свидетель.

Далее, по его словам, он встретился с семьей Шмаковых.

"Мы пошли на сеанс, фильм начался. Прошло 20-30 минут и брату кто-то позвонил на телефон, не знаю, кто - Марина (мать Лизы - прим.авт.) или Сергей Александрович (дедушка Лизы - прим.авт.). Он дал понять, что нам нужно выйти из зала. Он сказал, что что-то произошло с Лизой, надо ехать в больницу. Потом выяснилось, что поехать надо именно ЦГКБ", - сообщил Павел Шмаков.

По дороге Андрей Шмаков начал звонить знакомым в поисках помощи, рассказывает свидетель. Примерно через 20 минут они уже были в больнице, где уже находились Сергей Рыжаков и Марина Рыжакова.

"Мы не понимали, что происходит на тот момент. Марина была в домашнем халате и босиком. Я никогда не видел ее в таком состоянии. Мы пытались ее успокоить. В основном, Ольга находилась рядом с ней и успокаивала ее. Марина несколько раз теряла сознание", - рассказал свидетель.

У свидетеля спросили, какой фильм они смотрели в тот день в кино. Но Павел Шмаков не смог вспомнить название. Также у него спросили, почему он решил поехать в кино после бессонной ночи. Свидетель пояснил, что выспался днем, а проводить время с детьми, в том числе, Шмаковых и Рыжаковой, - обычная практика в их семье. На вопрос о том, почему в тот день в кино не было дочери самого Павла, он ответил, что не помнит.

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу Пылаеву.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Дело тогда так и не раскрыли.

Интересы подсудимых представляют трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев публиковал собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").