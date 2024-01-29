Смерть 6-летней Лизы Пылаевой: в убийстве подозревают тетю погибшей

В Алматы продолжается суд по делу о гибели 6-летней Лизы Пылаевой, которая умерла в 2019 году. Заседание проходит в СМУС города, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

К слову, подсудимые не находятся под стражей и на предварительное слушание сегодня приехали самостоятельно, не под конвоем. А сам судебный процесс является открытым.

Прокурор огласил обвинительный акт, в котором говорится, что бракоразводный процесс между родителями погибшей начался в 2014 году. Тогда мать девочки заявила, что Александр Пылаев не является биологическим отцом девочки, говорится в документе. В последующем бывшие супруги заключили мировое соглашение. По итогу Лиза проживала с отцом, а на выходные и праздничные дни ее забирала мать. Так было и в мае 2019 года.

Как сообщил прокурор, мама Лизы забрала дочку, но сама уехала на отдых в Алматинскую область. За девочкой приглядывали ее тетя Ольга Шмакова и супруг тети. Последний проводил время с маленькой Лизой, что вызвало возмущение и ревность у подсудимой Ольги Шмаковой, рассказал гособвинитель. Она подозревала, что ее супруг может быть отцом девочки, говорится в обвинительном акте. Со своими детьми подсудимая решила отправиться в ТРЦ на автомобиле.

"В этот момент из дома во двор вышла малолетняя Пылаева, которая перегородила проезд Шмаковой. У последней, которая была разозлена из-за сложившейся ситуации в семье и испытывала неприязненное отношение к малолетней Пылаевой, возник преступный умысел.

Используя транспортное средство как оружие совершения уголовного правонарушения, совершила наезд на малолетнюю Пылаеву Елизавету", - зачитал прокурор обвинительный акт.

Девочка упала, потеряв сознание. После, желая довести преступный умысел до своего завершения, подсудимая оставила девочку на земле, не оказав ей помощь.

Шмаков, занимавший на тот момент должность начальника районного ДКНБ Алматы, стал звонить в больницу, чтобы там оказали содействие в инсценировке падения на девочку скульптуры, говорит прокурор. А садовнику Уктабу Махмудову мужчина приказал обмыть тело и переодеть девочку, что тот и сделал, сообщил гособвинитель.

Ольга Шмакова с детьми села в автомобиль и выехала в ТРЦ, чтобы создать себе алиби, говорится в обвинительном акте. Бабушка девочки, Леонарда Рыжакова, поддержала эту инициативу, а потом дала ложные показания. По словам прокурора, женщина намерено создала препятствия для выяснения истины.

В последствии в больницу девочку доставили уже мертвой со множественными травмами. Прокурор отметил, что смерть наступила не мгновенно. При оказании медицинской помощи девочку можно было спасти.

К слову, Шмаковой предложили суд присяжных, но она отказалась от него.

Напомним, девочка погибла в шестилетнем возрасте при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов.

Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев постил собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.