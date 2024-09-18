"Дело не в деньгах": адвокат Уразбахова ответила на критику по поводу гражданского иска по делу Бишимбаева

Адвокат Жанна Уразбахова в своем Instagram-аккаунте ответила на критику по поводу гражданского иска по делу Куандыка Бишимбаева и пояснила, зачем его подавать, передает NUR.KZ.

Юрист рассказала о важности заявления гражданского иска по уголовному делу.

Жанна отметила, что, согласно закону, лицо, лишенное свободы, после фактического отбытия части положенного срока в соответствии со статьей 72 УК РК, подлежит освобождению условно-досрочно в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, и отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания.

"Если ущерб не заявлять, то потерпевшая сторона никогда и не узнает, и не будет уведомлена, что человек отнявший жизнь у вашего родного, снова окажется на свободе", - заявила адвокат.

Она отметила, что в своей практике рекомендует потерпевшим подавать иск, однако 90% отказываются, ссылаясь на, что им не нужны деньги.

"Дело не в деньгах, дело в невозможности дать ни единого шанса преступнику выйти на свободу. И чем выше сумму вы заявите, тем меньше шансов на условно-досрочное для преступника", - подчеркивает она.

Жанна отметила, что долго уговаривала семью Салтанат Нукеновой подать иск - и вот суд начался.

"А тем, кто пишет "все ради денег", я хочу пожелать лишь одного - никогда не стоять перед выбором подачи такого иска!" - ответила адвокат.

Напомним, в конце августа стало известно, что брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал в суд на взыскание материального ущерба с Куандыка Бишимбаева.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

Добавим, мы также писали о том, где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать.