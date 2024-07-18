Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать, ответили в КУИС

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

На брифинге СЦК глава КУИС МВД сегодня сообщил, что осужденного Куандыка Бишимбаева еще не перевезли в колонию для отбывания наказания - он находится в СИЗО, передает корреспондент NUR.KZ.

"Осужденный Бишимбаев еще не убыл в учреждение УИС из следственного изолятора, на днях уже вопрос решится. По плану закрепления у него максимальная безопасность, и он пойдет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности", - сообщил глава комитета уголовно-исполнительной системы МВД Тенизжан Джанибеков.

Он добавил, что в учреждении максимальной безопасности в поселке Аршалы, куда направят Бишимбаева, есть разные виды работ для заключенных

"Касательно вопроса о трудоустройстве - да, мы осужденных трудоустраиваем. Особенно, если у кого иски, в основном есть различные у нас работы в производственных зонах, в РГП "Енбек" может он трудоустроиться - там по направлению деревообработки, металлообработке. Все зависит, где у нас вакансии будут.

И у нас есть в каждом учреждении отдел трудоустройства, который непосредственно этим будет заниматься. Поэтому по прибытии он будет 15 дней на карантине, как обычно осужденные, когда к нам приходят, мы его изучим, поместим после карантина в соответствующий отряд, комиссионно рассмотрим.

Дальше уже с ним будет воспитательная работа проводиться, далее - трудоустраиваться, будут психологи работать. То есть комплексные мероприятия с ним будут проводиться, как и с обычным осужденным", - добавил глава КУИС.

Ранее в КУИС опровергли информацию о драке Бишимбаева с сокамерником.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных. 13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136114-osuzhdennyy-bishimbaev-vse-eshche-nahoditsya-v-sizo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie