Где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать, ответили в КУИС

На брифинге СЦК глава КУИС МВД сегодня сообщил, что осужденного Куандыка Бишимбаева еще не перевезли в колонию для отбывания наказания - он находится в СИЗО, передает корреспондент NUR.KZ.

"Осужденный Бишимбаев еще не убыл в учреждение УИС из следственного изолятора, на днях уже вопрос решится. По плану закрепления у него максимальная безопасность, и он пойдет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности", - сообщил глава комитета уголовно-исполнительной системы МВД Тенизжан Джанибеков.

Он добавил, что в учреждении максимальной безопасности в поселке Аршалы, куда направят Бишимбаева, есть разные виды работ для заключенных

"Касательно вопроса о трудоустройстве - да, мы осужденных трудоустраиваем. Особенно, если у кого иски, в основном есть различные у нас работы в производственных зонах, в РГП "Енбек" может он трудоустроиться - там по направлению деревообработки, металлообработке. Все зависит, где у нас вакансии будут.

И у нас есть в каждом учреждении отдел трудоустройства, который непосредственно этим будет заниматься. Поэтому по прибытии он будет 15 дней на карантине, как обычно осужденные, когда к нам приходят, мы его изучим, поместим после карантина в соответствующий отряд, комиссионно рассмотрим.

Дальше уже с ним будет воспитательная работа проводиться, далее - трудоустраиваться, будут психологи работать. То есть комплексные мероприятия с ним будут проводиться, как и с обычным осужденным", - добавил глава КУИС.

Ранее в КУИС опровергли информацию о драке Бишимбаева с сокамерником.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных. 13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.