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Брат Салтанат Нукеновой подал в суд на взыскание ущерба с Бишимбаева

Опубликовано:

Салтанат Нукенова и Айтбек Амангельды
Салтанат Нукенова и Айтбек Амангельды. Фото: instagram.com/aitym

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал в суд на взыскание материального ущерба с Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Материалы дела появились в судебном кабинете на сайте Верховного суда. Отмечается, что в гражданском иске Айтбек Амангельды просит суд взыскать с осужденного материальный ущерб и компенсацию морального вреда. Сумма не уточняется.

Кроме того, он подал иск о привлечении в качестве третьих лиц по делу - своих родителей.

"Примирительные процедуры между сторонами до возбуждения дела не проведены, о чем имеется справка судьи-примирителя", - говорится в материалах дела.

Иск будет рассматривать судья межрайонного суда по гражданским делам Астаны Джумаев.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

Добавим, мы также писали о том, где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153721-brat-saltanat-nukenovoy-podal-v-sud-na-vzyskanie-ushcherba-s-bishimbaeva/

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