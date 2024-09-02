Бахытжан Байжанов отозвал кассационную жалобу на приговор

Осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов отозвал свою кассационную жалобу на приговор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

"Бахытжан Байжанов 26 августа отозвал свое кассационное ходатайство о пересмотре судебных актов, в связи с этим предварительное рассмотрение ходатайства не состоится. Постановление о возврате ходатайства будет вынесено 4 сентября 2024 года", - говорится в сообщении Верховного суда.

Напомним, в начале августа в судебном кабинете появилась запись о том, что дело Бишимбаева и Байжанова поступило в Верховный суд. Его должны были рассмотреть 4 сентября текущего года.

Однако в тот же день адвокат Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов сообщил, что ни осужденный, ни его защита в ВС не обращались.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных. 13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд Астаны оставил приговор без изменений.