"Просили квартиру и 300 тыс. долларов": дед погибшей 6-летней Лизы заявил, что ему предлагали закрыть дело

Сегодня в суде Алматы по делу об убийстве 6-летней Лизы провели допрос свидетеля Сергей Рыжакова - дедушки погибшей девочки, а также отца и супруга подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде свидетель Сергей Рыжаков заявил, что определенные лица пытались его склонить к тому, чтобы закрыть дело.

"Мне сказали: "А вы не хотите купить квартиру Пылаеву (речь о потерпевшем Александре, который является отцом погибшей Лизы - прим. авт.)? И заодно не забудьте других. На что я ответил: "Человек полгода обвиняет всех в убийстве, а сейчас еще хочет заработать на смерти дочери". Это кощунство. Я сказал, что это невозможно и этого не будет", - сообщил в суде свидетель.

Также, по словам Рыжакова, через месяц к нему снова обратились с предложением закрыть дело, но уже за 300 тысяч долларов. Свидетель сообщил суду, что ответил отказом.

Отвечая на вопросы прокурора, Рыжаков сказал, что после этих двух инцидентов никаких последующих действий от него не последовало и он никуда не обращался.

"Вы сказали, что вас понуждали к тому, чтобы дать взятку органам следствия. Вы не уточнили кто предлагает?" - спросил прокурор.

Свидетель ответил, что никаких фамилий никто не озвучивал. И никаких действий с его стороны не последовало, так как у Рыжакова не было доказательств и аудиозаписей. Далее свои вопросы задал потерпевший Александр Пылаев.

"Поясните мне, пожалуйста, как в вашем доме, где вы не видели ребенка 15 минут, вы привозите ребенка с трупными пятнами и трупным окоченением в больницу. Вы же изучали экспертизы, смерть уже установлена.

По разным данным, по экспертизам - были трупные пятна на момент доставления в больницу. Это врачи подтвердили и криминалисты, приехавшие в больницу. Как получилось, что в таком состоянии вы привезли Лизу, которую вы не видели 15-30 минут. Как так вышло? Это главный вопрос, который меня интересует", - спросил Пылаев.

На это Рыжаков ответил, что потерпевший "работает на СМИ".

"Вашего цирка я насмотрелся за пять лет. Не надо устраивать цирк. Я ребенка привез в больницу и даже не видел его и отдал врачам. То, что вы надумали, - это ваша больная фантазия", - ответил Рыжаков.

Во время допроса свидетеля Александром Пылаевым градус напряжения в зале нарастал. Звучали оскорбления, участники повышали тон.

"Вы все так заводитесь, невозможно вас остановить", - заявил судья Бакирбаев.

За реплики мать погибшей Лизы Марину Рыжакову удалили из зала суда.

Напомним, ранее Сергей Рыжаков рассказал суду свою версию того, как погибла Лиза. По его мнению, это был несчастный случай.

Дело о смерти 6-летней Лизы

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Также в алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена. Он получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти.

После в суде выступил Андрей Шмаков – супруг подсудимой Ольги Шмаковой. На момент смерти девочки он руководил районным подразделением ДКНБ.

На судебном заседании показания дал один из подсудимых - садовник Уктаб Махмудов. Он рассказал, как увидел девочку, лежащей под статуей, и побежал за помощью.

А подсудимая - бабушка погибшей девочки Леонарда Рыжакова рассказала в суде, что у Лизы в день смерти были раны на ноге и животе. Кроме того, женщина заявила, что нужно проверить алиби отца девочки.

На предыдущем судебном заседании показания дала подсудимая Ольга Шмакова, которая является тетей погибшей Лизы. Она рассказала о неожиданном предложении со стороны следствия. По словам подсудимой, им говорили: "Пусть признает вину - отделается условным сроком".

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").