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"Убегала от собаки и запрыгнула на статую": дедушка погибшей 6-летней Лизы озвучил свою версию трагедии

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Суд по делу о смерти 6-летней Лизы
Суд по делу о смерти 6-летней Лизы. Фото: NUR.KZ / Айгерим Хамзина

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве 6-летней Лизы. Сегодня в суде показания дал дедушка погибшей девочки - Сергей Рыжаков, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Сергей Рыжаков является отцом подсудимой Ольги Шмаковой и супругом подозреваемой Леонарды Рыжаковой. Показания суду мужчина дал в онлайн-формате, так как сейчас находится за границей.

Свидетель рассказал, что в день смерти Лизы 12 мая 2019 года он вернулся из командировки. Дома Сергей Рыжаков находился в своем кабинете. В это время его внучка Лиза забегала к нему примерно пять раз, рассказал свидетель. В последний раз он видел девочку в промежутке с 18:30 до 18:45. А около восьми часов вечера свидетель услышал крики.

"Это были истошные крики. Они были настолько сильные, что, находясь в спальне, я услышал крики с другой стороны двора. Я надел халат и выбежал.

Я увидел, как по боковой лестнице поднимались Марина (мама Лизы - прим. ред.), Уктам (садовник, работающий в доме Рыжаковых, подсудимый - прим. ред.) и Леонарда. Одновременно Марина и Уктам держали Лизу. Уктам держал тело, а Марина поддерживала ноги и кричала: "Нам нужно Лизу спасать". Я поднялся и переоделся. Марина уже сидела на заднем сиденье, в руках она держала Лизу. Мы выехали на машине. Марина на заднем сиденье постоянно говорила: "Лиза дышит, она тепленькая", - рассказал суду Сергей Рыжаков.

По пути в больницу свидетель позвонил Уктаму Махмудову, чтобы узнать, что произошло с Лизой. Тогда садовник сообщил, что он нашел Лизу под статуей. Также Сергей Рыжаков рассказал суду о том, что происходило дома уже после смерти Лизы.

"В дом приехала группа следователей. В общей сложности приезжало около трех групп, которые сменяли друг друга. Я показывал сотруднику дом, мы обошли все помещения и комнаты. Я думаю, он смотрел, есть ли следы крови. Следователи вели себя корректно, но немного непрофессионально. Нужно было подсветить участок, огородить предполагаемое место. Когда я спустился на участок, в моем присутствии начали делать смывы крови со статуи. Следы крови были на колене, локте и плече статуи. Всего я насчитал в пяти местах", - сообщил свидетель.

После Рыжаков рассказал о найденных на территории участка тапочках Лизы, клоке волос и куске штанины.

"Наш водитель показал сотрудникам полиции, что на участке в углу, где находились собаки и щенки, находился тапочек. Прямо у забора находился кусочек детских штанов. Чуть ближе к статуе в трех метрах от угла, где находились щенки, был клочок волос белых. И еще на расстоянии четырех метров от угла, в 10 см от зеленой изгороди и сетки, был еще один тапочек", - сообщил свидетель.

По словам Рыжакова, найденные вещи следственная группа не забрала. Они так и остались лежать на территории двора, как и статуя, которую обдували ветра и омывали дожди, сообщил свидетель. Статую забрали только через три недели, сообщил Рыжаков и озвучил свою версию произошедшего.

"Я пришел к выводу, что собака, видимо, каким-то образом агрессировала в углу двора, она выхватила кусочек штанишки, порвала его. Ребенок начал убегать. Видимо, собака хватала за волосики ребенка. Она бежала и потеряла тапочек. Один тапочек находился у сетки ограды.

Я начал анализировать, почему тапочек находился там и как это связано с какими-то ранами. Ячейка сетки рабица полностью по своей конфигурации совпадала с небольшим следом, который находился у Лизы на лбу. Видимо, убегая она ударилась о сетку лбом. След абсолютно идентичен по размеру и углам. Видимо, убегая от собаки, ребенок запрыгнул на статую, упал оттуда и получил смертельную травму - перелом шейных позвонков. Она находилась в этот момент в состоянии клинической смерти.

Ребенок получил остальные раны от зубов собаки, находясь в состоянии клинической смерти. И мы предполагаем, что собака пыталась вытянуть ее из-под статуи", - рассказал свою версию произошедшего Рыжаков.

Отметим, ранее в зале суда подсудимые и свидетели рассказывали, что у собаки породы хаски после рождения щенят сильно изменился характер.

Также во время допроса Сергей Рыжаков заявил, что у потерпевшего - отца Лизы Александра Пылаева - шизофрения. На это потерпевший высказал возражение. Однако судья Бакирбаев сказал, что возражения не принимаются и он хочет выслушать свидетеля. Пылаев выразил возражение на бездействие председательствующего и попросил занести это в протокол.

После Рыжаков назвал Пылаева талантливым манипулятором, который "имеет маниакальный уклон в своем поведении". По его мнению, произошедшее с Лизой - несчастный случай.

Дело о смерти 6-летней Лизы

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Также в алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена. Он получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти.

После в суде выступил Андрей Шмаков – супруг подсудимой Ольги Шмаковой. На момент смерти девочки он руководил районным подразделением ДКНБ.

На судебном заседании показания дал один из подсудимых - садовник Уктаб Махмудов. Он рассказал, как увидел девочку, лежащей под статуей, и побежал за помощью.

А подсудимая - бабушка погибшей девочки Леонарда Рыжакова рассказала в суде, что у Лизы в день смерти были раны на ноге и животе. Кроме того, женщина заявила, что нужно проверить алиби отца девочки.

На предыдущем судебном заседании показания дала подсудимая Ольга Шмакова, которая является тетей погибшей Лизы. Она рассказала о неожиданном предложении со стороны следствия. По словам подсудимой, им говорили: "Пусть признает вину - отделается условным сроком".

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148939-ubegala-ot-sobaki-i-zaprygnula-na-statuyu-dedushka-pogibshey-6-letney-lizy-ozvuchil-svoyu-versiyu-tragedii/

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