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Бывшего зятя Карима Масимова объявили в розыск

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Азамат Капенов
Азамат Капенов. Фото: qamqor.gov.kz

Бывшего зятя Карима Масимова объявили в розыск. Информация о розыскном деле появилась на портале органов правовой статистики, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в информации на портале органов правовой статистики в разделе "Розыск преступников" говорится о розыске Азамата Абаевича Капенова 1978 года рождения.

Скриншот с сайта
Скриншот с сайта: qamqor.gov.kz

Отмечается, что розыскное дело открыто от 9 августа 2024 года зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области. Органом, ведущим розыск, является департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области.

Между тем, на сайте Kazinform.kz говорится, что Капенов является бывшим зятем Масимова, супругом старшей дочери, Тамиллы Карим.

Азамат Капенов - бизнесмен и бывший заместитель генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств АО «Федеральная грузовая компания», сообщает издание.

Корреспондент NUR.KZ обратился за более подробным комментарием в Антикоррупционную службу Казахстана. Там пообещали предоставить информацию позднее.

Дело Карима Масимова

После январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно, что Масимов не может претендовать на суд присяжных. 18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову и его заместителям огласили приговор в суде Астаны, Масимову было назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

В середине июня апелляционная инстанция изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки.

В июне этого года Масимов попросил о помиловании, но депутат мажилиса Абзал Куспан сообщил, что комиссия по амнистии отказала бывшему главе КНБ Кариму Масимову в помиловании. Соответствующее ходатайство экс-глава КНБ направил на имя президента Касым-Жомарта Токаева в марте.

Ранее другой депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, в каком случае Масимова ждет помилование. По его словам, это может произойти, если бывший председатель КНБ назовет организаторов январских событий, а также раскроет месторасположение активов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148783-predpolagaemogo-byvshego-zyatya-masimova-obyavili-v-rozysk/

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