Астанчанка обещала смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн: завершено расследование дела

Антикор заявил о завершении расследования в отношении астанчанки. По версии следствия, она хотела за взятку якобы добиться смягчения приговора Бишимбаеву, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге отметил, что ведомством завершено досудебное расследование по заявлению родственников Куандыка Бишимбаева в отношении жительницы столицы - гражданки Г.

"Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву", - добавил он.

Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере.

"Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности. В отношении нее избрана мера пресечения - содержание под стражей. Расследование в настоящее время завершено, дело находится на ознакомлении", - резюмировал Бигайдаров.