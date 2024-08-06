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Дело Куандыка Бишимбаева поступило в Верховный суд

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

В судебном кабинете появилась запись о том, что дело экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева поступило в Верховный суд, передает корреспондент NUR.KZ.

Из информации в судебном кабинете следует, что 5 августа дело Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова было передано судье кассационной инстанции.

Отметим, недавно стало известно, сколько сможет зарабатывать Бишимбаев, если устроится на работу в колонии.

Ранее глава КУИС сообщил, что осужденный Куандык Бишимбаев будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности в поселке Аршалы. Там же он сможет работать.

Несколько недель назад Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию максимальной безопасности.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.

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Дело Куандыка Бишимбаева
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144989-delo-kuandyka-bishimbaeva-postupilo-v-verhovnyy-sud/

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