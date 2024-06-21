"Предлагала смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге": Антикор завел дело на астанчанку

Антикор начал расследование в отношении жительницы Астаны – по данным правоохранителей, женщина предлагала смягчить приговор осужденному Куандыку Бишимбаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

О ситуации рассказали представители Антикора после многочисленных запросов СМИ.

"Антикоррупционной службой по заявлению родственников Бишимбаева К. проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы Г.

Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву К.

Наряду с этим, действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности. С санкции суда подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

А на прошлой неделе стало известно о том, что апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. Судебное заседание, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, назначили на 26 июня.

Тем не менее председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина сообщала, что срок рассмотрения апелляции составляет один месяц.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, – Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.