Апелляцию по делу Бишимбаева и Байжанова будут транслировать в прямом эфире: дата и время

Ранее стало известно, что Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов подали апелляцию. Заседания с их участием также покажут в онлайн-формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Уголовное дело в отношении Бишимбаева и Байжанова поступило в апелляционную инстанцию, сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК.

Постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня в 10:00.

"Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции. Судебные заседания будут проходить в прямом эфире", - сообщили в ВС.

Напомним, 10 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны.

В своих апелляционных жалобах они просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Позже председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина рассказала, как долго будет длиться апелляция по данному делу.

Сегодня стало известно, что Антикор начал расследование в отношении астанчанки - по данным правоохранителей, женщина предлагала смягчить приговор осужденному Куандыку Бишимбаеву.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.

13 мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.