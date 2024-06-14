Дело Бишимбаева: судья Айжан Кульбаева все еще под охраной

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина в кулуарах парламента сегодня высказалась о ситуации с судьей Айжан Кульбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Назгуль Рахметуллиной, находится ли судья по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова Айжан Кульбаева все еще под охраной.

"Насколько я помню, тогда было объявлено, что мера безопасности еще сохраняется", - сказала она в ответ.

Напомним, что судью Кульбаеву взяли под охрану 19 апреля - сообщалось, что ей звонили и писали сообщения с угрозами. Для расследования этого факта было заведено уголовное дело, а судью взяли под охрану.