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"Он должен быть оправдан": адвокат Бишимбаева прокомментировал приговор (видео)

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Адвокаты Бишимбаева и Байжанова
Адвокаты Бишимбаева и Байжанова. Фото: t.me/Jogargy_sot

Адвокаты Куандыка Бишимбаева намерены подать апелляцию на приговор суда. Об этом рассказал один из его адвокатов Ерлан Газымжанов, передает сайт телеканала КТК.

Газымжанов сообщил, что и защитники, и сам экс-министр нацэкономики считают приговор незаконным. К примеру, преступление по статье «Истязание», за которое Куандыку Бишимбаеву назначили семь лет лишения свободы, по мнению защиты, доказано не было.

При этом то, что смерть Салтанат Нукеновой наступила из-за действий ее гражданского мужа, говорит Газымжанов, осужденный не отрицает.

Впрочем, адвокаты настаивают, что это преступление должно быть квалифицировано не как "убийство, совершенное с особой жестокостью", за которое Куандыку Бишимбаеву назначили 20 лет лишения свободы.

"По мнению защитников и по мнению самого Бишимбаева, он совершил преступление, да, но оно должно квалифицироваться по другой статье – по статье 106 части 3, то есть причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей Нукеновой.

По статье «Истязание», мы считаем, что там не доказано истязание и вообще не должны были его по этой статье привлекать, он должен быть оправдан", - заявил Газымжанов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102021-on-dolzhen-byt-opravdan-advokat-bishimbaeva-prokommentiroval-prigovor-video/

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