"Насколько это возможно": брат Салтанат о том, будет ли следить за тем, чтобы Бишимбаев отбывал наказание

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды рассказал подписчикам в соцсетях, согласен ли с приговором в отношении Куандыка Бишимбаева. Экс-министра приговорили к 24 годам, передает NUR.KZ.

Во время прямого эфира в Instagram-профиле Айтбек Амангельды, брат Салтанат, ответил на вопрос, согласен ли с приговором в отношении Куандыка Бишимбаева.

"Больше "нет", чем "да". 24 года - это, по сути, он выйдет в 68 лет. По УДО (условно-досрочному освобождению - прим. ред.), после 2/3 срока - ему нужно будет минимум 16 лет отсидеть, прежде чем подаваться на УДО.

Я не знаю, как получится в итоге, будут они (адвокаты Бишимбаева - прим. ред.) подавать на апелляцию или нет, но 24 года - это почти для него пожизненное. Через 16 лет, когда он попросится на УДО, будет обращаться к нам, спрашивать наше мнение.

К тому времени непонятно, он доживет до этого срока или нет. Все-таки тюрьма - это не курорт, тем более строгого режима", - рассказал Айтбек.

Также он рассказал, что родителям было тяжело весь этот период.

"Родителям очень тяжело, очень плохо. (...) Сколько жизненных лет они потеряли за этот период, сколько лет они не проживут из-за того, что это произошло. Стресс у них был. По здоровью это очень сильно ударило. В последний раз папа 10 дней пролежал в больнице", - говорит брат Салтанат.

Один из пользователей Сети задал вопрос, будет ли семья Нукеновой следить за тем, чтобы Бишимбаев действительно отбывал наказание.

"Насколько это возможно, да, конечно", - ответил он.

Напомним, вчера Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, его брата Бахытжана Байжанова - на 4 года лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Почему экс-министру дали такой срок, пояснили в суде.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.