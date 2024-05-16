Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Условия выхода Бишимбаева по УДО разъяснили в Минюсте

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

В кулуарах сената вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова разъяснила условия, при которых осужденный Куандык Бишимбаев имеет право выйти на свободу по УДО, передает корреспондент NUR.KZ.

"По условно-досрочному освобождению - у нас (в законодательстве - прим. ред.) такая возможность предусматривается. Эта возможность устанавливается при наличии обстоятельств, которые положительно характеризуют лицо, которое отбывает наказание. В кейсе с тяжкими преступлениями минимальный срок, который позволяет и дает право, - это 2/3.

Да, действительно, там требуется согласие потерпевшей стороны в данном случае, но я еще раз хотела подчеркнуть, что это будет прерогатива решения суда. Второе - нам нужно дождаться вступления в силу конкретно по данному приговору, поэтому на этой стадии сейчас комментарии какие-то я не могу давать", - заявила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова.

Она добавила, что при подаче на УДО суд рассматривает также поведение осужденного: от лица учреждения, где он отбывает наказание, должно быть написано ходатайство.

Также в Минюсте разъяснили, может ли осужденный выйти раньше по состоянию здоровья.

"Это тоже делается по решению суда, в зависимости от состояния здоровья. В целом медицинское обеспечение в органах обеспечивается и предоставляется.

С недавних пор система медобеспечения была выведена из системы органов внутренних дел и передана в Минздрав, поскольку были вопросы с точки зрения качества предоставления помощи, в зависимости от учреждения. Для того, чтобы конфликта не было, решили разделить между двумя ведомствами. Для того, чтобы права осужденных были в какой-то степени больше защищены. Министерство здравоохранения сейчас свои структуры имеет в каждом учреждении", - добавила вице-министр.

Напомним, 13 мая бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Отбывать наказание бывший чиновник будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Позже в суде разъяснили, почему экс-министру дали такой срок. Тогда же сообщалось, что подать на УДО Бишимбаев сможет примерно в 2040 году.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101568-usloviya-vyhoda-bishimbaeva-po-udo-razyasnili-v-minyuste/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.