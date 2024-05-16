Условия выхода Бишимбаева по УДО разъяснили в Минюсте

В кулуарах сената вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова разъяснила условия, при которых осужденный Куандык Бишимбаев имеет право выйти на свободу по УДО, передает корреспондент NUR.KZ.

"По условно-досрочному освобождению - у нас (в законодательстве - прим. ред.) такая возможность предусматривается. Эта возможность устанавливается при наличии обстоятельств, которые положительно характеризуют лицо, которое отбывает наказание. В кейсе с тяжкими преступлениями минимальный срок, который позволяет и дает право, - это 2/3.

Да, действительно, там требуется согласие потерпевшей стороны в данном случае, но я еще раз хотела подчеркнуть, что это будет прерогатива решения суда. Второе - нам нужно дождаться вступления в силу конкретно по данному приговору, поэтому на этой стадии сейчас комментарии какие-то я не могу давать", - заявила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова.

Она добавила, что при подаче на УДО суд рассматривает также поведение осужденного: от лица учреждения, где он отбывает наказание, должно быть написано ходатайство.

Также в Минюсте разъяснили, может ли осужденный выйти раньше по состоянию здоровья.

"Это тоже делается по решению суда, в зависимости от состояния здоровья. В целом медицинское обеспечение в органах обеспечивается и предоставляется.

С недавних пор система медобеспечения была выведена из системы органов внутренних дел и передана в Минздрав, поскольку были вопросы с точки зрения качества предоставления помощи, в зависимости от учреждения. Для того, чтобы конфликта не было, решили разделить между двумя ведомствами. Для того, чтобы права осужденных были в какой-то степени больше защищены. Министерство здравоохранения сейчас свои структуры имеет в каждом учреждении", - добавила вице-министр.

Напомним, 13 мая бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Отбывать наказание бывший чиновник будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Позже в суде разъяснили, почему экс-министру дали такой срок. Тогда же сообщалось, что подать на УДО Бишимбаев сможет примерно в 2040 году.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.