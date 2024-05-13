Бишимбаева признали опасным рецидивистом: стало известно, почему

Почему Куандыка Бишимбаева, осужденного по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, признали опасным рецидивистом, объяснили на пресс-конференции по итогам судебного процесса, пишет корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили сегодня у судьи-координатора по взаимодействию со СМИ Сейфуллы Тасымбетова, можно ли назвать Куандыка Бишимбаева опасным рецивистом, исходя из сегодняшнего приговора.

"Да, опасный рецидив признан, поскольку он до этого был осужден за особо тяжкое преступление. Он считается судимым, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, поэтому в его действиях признан опасный рецидив", - ответил Тасымбетов.

В Специализированном межрайоном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву - его осудили к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Бахытжана Байжанова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

После оглашения приговора судья Айжан Кульбаева объяснила приговор Бишимбаеву. Она заявила, что обстоятельством, отягчающим его уголовную ответственность и наказание, суд признал опасный рецидив преступления, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

На УДО Бишимбаев сможет подать только в 2040 году. Почему экс-министру не дали пожизненное, объяснила прокурор Аймаганова.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.