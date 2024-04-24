Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

Очередное судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой проходит в Астане. На скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-режиме на YouTube-странице Верховного суда РК.

Напомним, вчера на суде был исследован телефон подсудимого Бишимбаева. Были озвучены переписки между Салтанат и Бишимбаевым. В переписке Салтанат называла его нарциссом, но признавалась, что любит его и хочет построить крепкую семью.

Позже выяснилось, что в день смерти Салтанат Бишимбаев переписывался с девушкой, подписанной в телефоне как "Юля Супер". Он спрашивал у нее, свободна ли она сегодня.

Вместе с тем была озвучена переписка Бишимбаева с ясновидящей по имени Гульнар, у которой Бишимбаев интересовался состоянием Салтанат.

Помимо этого, судья зачитала переписку Бишимбаева с семейным психологом и озвучила его историю денежных переводов.

Из свидетелей в суде вчера выступила блогер Гульнар Насырбекова, которая приходила в ресторан BAU в день смерти Салтанат.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.