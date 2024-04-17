Суд над Бишимбаевым: онлайн-трансляция заседания

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о смерти Салатанат Нукеновой. На скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК. Трансляция начнется в 14:30.

Напомним, на вчерашнем судебном заседании было исследовано заключение московских специалистов. Отметим, его ранее приобщили к материалам уголовного дела по ходатайству стороны защиты. Однако сторона обвинения выступила против приобщения данного заключения и его дальнейшего исследования.

Сегодня судья отказала в приобщении к делу заключений московских судмедэкспертов о смерти Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.