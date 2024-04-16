Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

Очередное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой проходит в Астане. На скамье подсудимых - бывший министр Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК. Оно начнется в 09:30.

Напомним, вчера на заседании судья Айжан Кульбаева прервала судебное заседание по причине действий одного из адвокатов Бишимбаева - Ерлана Газымжанова, - заявив, что тот проявляет неуважение к суду.

"Суд считает необходимым обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении защитника Газымжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания. По этой причине суд удаляется в совещательную комнату", - заявила Кульбаева после двух часов судебного заседания в таком ключе.

Адвокаты Бишимбаева несколько раз делали возражение судье. Газымжанов утверждал, что Кульбаева "ведет суд однобоко", учитывая, по его словам, "лишь сторону потерпевших".

К слову, на прошлом судебном заседании 11 апреля этот же защитник экс-министра заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи - процесс продолжился в прежнем режиме.

Добавим, что вчера один из присяжных не явился на процесс и был заменен запасным присяжным.

Помимо этого, подсудимый Байжанов ответил на вопросы адвокатов. Он рассказал о давлении, которое на него оказывали в СИЗО, а Бишимбаев в ответ заявил, что Байжанов его шантажирует.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.