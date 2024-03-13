Кошанов о деле Бишимбаева: Верим, что суд вынесет справедливый приговор
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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов сегодня в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о громком деле экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
"Идет судебный процесс и никто не вправе вмешиваться в этот процесс, ни простой гражданин, ни депутат. Во-вторых, это дело вызвало большой резонанс. Действительно, ужасное событие, находится под особым контролем общества", – ответил председатель мажилиса на вопрос журналистов.
Ерлан Кошанов подчеркнул, что президент дал поручение по надлежащему ведению следственной работы по данному инциденту и держит этот вопрос на своем контроле.
"Поэтому я не думаю, что когда есть такой общественный контроль, что будут какие-либо искажения. Суд выносит решение самостоятельно. Верим, что суд вынесет справедливый приговор", – добавил он.
Напомним, вчера завершилось предварительное слушание по громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Главное судебное разбирательство начнется 27 марта, первое слушание пройдет в закрытом режиме из-за отбора присяжных.
Отметим, что суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева о проведении суда с участием присяжных, при этом оставив без удовлетворения почти все остальные ходатайства.
Также сегодня Асет Чиндалиев отвечал на вопрос о том, есть ли вероятность того, что по делу Куандыка Бишимбаева может произойти подкуп присяжных.
Первое предварительное слушание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева состоялось в понедельник, 11 марта.
Дело Куандыка Бишимбаева
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.
Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.
"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.
Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.
Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.
Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067711-koshanov-o-dele-bishimbaeva-verim-chto-sud-vyneset-spravedlivyy-prigovor/