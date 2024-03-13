Кошанов о деле Бишимбаева: Верим, что суд вынесет справедливый приговор

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов сегодня в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о громком деле экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Идет судебный процесс и никто не вправе вмешиваться в этот процесс, ни простой гражданин, ни депутат. Во-вторых, это дело вызвало большой резонанс. Действительно, ужасное событие, находится под особым контролем общества", – ответил председатель мажилиса на вопрос журналистов.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что президент дал поручение по надлежащему ведению следственной работы по данному инциденту и держит этот вопрос на своем контроле.

"Поэтому я не думаю, что когда есть такой общественный контроль, что будут какие-либо искажения. Суд выносит решение самостоятельно. Верим, что суд вынесет справедливый приговор", – добавил он.

Напомним, вчера завершилось предварительное слушание по громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Главное судебное разбирательство начнется 27 марта, первое слушание пройдет в закрытом режиме из-за отбора присяжных.

Отметим, что суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева о проведении суда с участием присяжных, при этом оставив без удовлетворения почти все остальные ходатайства.

Также сегодня Асет Чиндалиев отвечал на вопрос о том, есть ли вероятность того, что по делу Куандыка Бишимбаева может произойти подкуп присяжных.

Первое предварительное слушание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева состоялось в понедельник, 11 марта.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.