Адвокат об убийстве Нукеновой: Тупым твердым предметом нанесены по голове около 12-13 ударов

В Астане продолжилось предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее гражданского мужа Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответ на ходатайство защитников Бишимбаева изъять некоторые материалы из дела, адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова заявила, что их нельзя удалять.

"На записях, полученных в ходе досудебного расследования четко видны удары по жизненно важным органам Нукеновой, после чего наступила смерть Нукеновой. Тупым твердым предметом нанесены по голове около 12-13 ударов.

Балашов (адвокат Бишибаева -прим.ред.) просит переквалифицировать на статью 104 ("Убийство по неосторожности"). Я прошу обратить внимание, что объективно сторона такого преступления как причинение смерти по неосторожности заключается в действиях или бездействии, нарушающих те или иные правила предосторожности и причинивших в результате смерть другого человека", - сообщила адвокат.

Она привела пример - если в результате падения от толчка или удара потерпевшего о какой-либо предмет - камень, бордюр - наступает смерть.

"При этом в материалах уголовного дела из фото, видео доказательств, добытых органом следствия, ясно видна картина произошедшего. Это были целенаправленные удары по жизненно важным органам. Невозможно исключить вышеуказанные доказательства, так как они являются существенными в рамках уголовного дела", - сообщила она.

Уразбахова еще раз попросила отклонить ходатайства защиты.

С ней согласен коллега, Игорь Вранчев, адвокат потерпевшей стороны.

"На тех видеозаписях, которые восстановлены с камер видеонаблюдения как раз и зафиксирован факт избиения Бишимбаевым своей гражданской супруги Нукеновой. Именно на этих записях видно, что удары он наносил кулакам и ногами, и именно эти записи адвокат Рамазанова просит исключить, так как они якобы получены с нарушением закона. Хочу напомнить, что эти записи восстановлены по причине того, что по распоряжению Бишимбаева после совершения им преступления они были удалены. Какова цель удаления записей, на которых зафиксировано действие, которое впоследствии привело к смерти? Цель очевидна - сокрытие преступления", - говорит Вранчев.

Он добавил, что защита хочет показать, что "нет факта события того преступления, которое произошло".

"Вчера сторона защиты неоднократно упоминала нарушение прав Бишимбаева. Нарушение его права на защиту. Я прошу вас обратить внимание на право на жизнь. Право, которого Нукенова лишена. И никоим образом, какой бы ни был приговор суда, восстановить невозможно", - заявил он.

Ранее адвокаты потерпевших попросили отклонить все ходатайства защиты.

Между тем, прокурор считает, что представленные защитой доводы не препятствуют назначению главного судебного разбирательства.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Вчера прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.

Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные.

А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений.