Дело Бишимбаева: в суде рассказали, в чем обвиняется второй подсудимый

В Астане проходят предварительные слушания по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены, об этом сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

В суде рассказали о том, что делал второй подсудимый, Байжанов в день смерти Нукеновой.

Прокурор отметила, что в действиях Бишимбаева усматривается опасный рецидив преступлений.

"9 ноября 2023 года около 9 часов утра 40 минут Бишимбаев после совершения особо тяжкого преступления позвонил через Whatsapp дальнему родственнику Байжанову, который работает директором в Гастроцентре, где расположен ресторан, и выполняет личные поручения. Без объяснения причин Бишимбаев приказал ему срочно приехать на работу.

Около 10.20 Бажанов приехал на рабочее место и поднялся в ресторан "Бау" на второй этаж. В зале №1 находился Бишимбаев и Нукенова, но Бишимбаев сначала настоял, чтобы никто не заходил и попросил принести одеяло. Байжанов принес одеяло и, увидев Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии в позе полулежа, нехарактерной здоровому человеку, откинув голову назад с множественными травмами на лице и других видимых частях тела, полуобнаженной, в верхней одежде, издавала неестественные хрипы", - сообщила прокурор.

Кроме тог, Байжанов заметил беспорядок внутри вип-зала: поврежденные двери, разбитую посуду, кровь человека и вырванные волосы. И понял, что Бишимбаев в очередной раз избил Нукенову, рассказала прокурор.

"Нукенова в результате причиненных ей телесных повреждений оказалась в беспомощном состоянии, из-за чего лишилась возможности принять меры самосохранения и и оказалась в бессознательном состоянии. Когда Нукенову подняли, чтобы доставить к ним домой, она находилась в бессознательном состоянии из-за причиненных тяжких травм, тело ее не сгибалось и не делало активных движений.

Из-за того, что машина была не на парковке, они решили остаться и обратно уложили Нукенову на диван. С 1 часу дня и до 19.00 вечера Байжанов неоднократно заходил в вип-зал №1, где лежала Нукенова, видя, что она лежала неподвижно, не проявляя признаков живого человека, понимая, что она умерла в результате телесных повреждений, причиненных Бишимбаевым, то есть, совершенно убийство и не сообщил в правоохранительные органы", - добавила гособвинитель.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также ранее адвокат рассказывал, что собой представляет суд присяжных.