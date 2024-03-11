Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Дело Бишимбаева: в суде рассказали, в чем обвиняется второй подсудимый

Опубликовано:

Судья и атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

В Астане проходят предварительные слушания по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены, об этом сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

В суде рассказали о том, что делал второй подсудимый, Байжанов в день смерти Нукеновой.

Прокурор отметила, что в действиях Бишимбаева усматривается опасный рецидив преступлений.

"9 ноября 2023 года около 9 часов утра 40 минут Бишимбаев после совершения особо тяжкого преступления позвонил через Whatsapp дальнему родственнику Байжанову, который работает директором в Гастроцентре, где расположен ресторан, и выполняет личные поручения. Без объяснения причин Бишимбаев приказал ему срочно приехать на работу.

Около 10.20 Бажанов приехал на рабочее место и поднялся в ресторан "Бау" на второй этаж. В зале №1 находился Бишимбаев и Нукенова, но Бишимбаев сначала настоял, чтобы никто не заходил и попросил принести одеяло. Байжанов принес одеяло и, увидев Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии в позе полулежа, нехарактерной здоровому человеку, откинув голову назад с множественными травмами на лице и других видимых частях тела, полуобнаженной, в верхней одежде, издавала неестественные хрипы", - сообщила прокурор.

Кроме тог, Байжанов заметил беспорядок внутри вип-зала: поврежденные двери, разбитую посуду, кровь человека и вырванные волосы. И понял, что Бишимбаев в очередной раз избил Нукенову, рассказала прокурор.

"Нукенова в результате причиненных ей телесных повреждений оказалась в беспомощном состоянии, из-за чего лишилась возможности принять меры самосохранения и и оказалась в бессознательном состоянии. Когда Нукенову подняли, чтобы доставить к ним домой, она находилась в бессознательном состоянии из-за причиненных тяжких травм, тело ее не сгибалось и не делало активных движений.

Из-за того, что машина была не на парковке, они решили остаться и обратно уложили Нукенову на диван. С 1 часу дня и до 19.00 вечера Байжанов неоднократно заходил в вип-зал №1, где лежала Нукенова, видя, что она лежала неподвижно, не проявляя признаков живого человека, понимая, что она умерла в результате телесных повреждений, причиненных Бишимбаевым, то есть, совершенно убийство и не сообщил в правоохранительные органы", - добавила гособвинитель.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также ранее адвокат рассказывал, что собой представляет суд присяжных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066232-delo-bishimbaeva-v-sude-rasskazali-v-chem-obvinyaetsya-vtoroy-podsudimyy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.