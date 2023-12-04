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30 лет независимости Казахстана

Статья о деле Бишимбаева появилась на сайте ООН, заявили в мажилисе

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: facebook.com/KuandykBishimbayev

Вице-спикер мажилиса Дания Еспаева в кулуарах конференции Диалога женщин Центральной Азии сообщила, что о деле Куандыка Бишимбаева написали на сайте ООН, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-спикер мажилиса Дания Еспаева заявила, что дело экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве супруги с особой жестокостью, повлияло на имидж Казахстана.

"Конечно, это дело повлияло на имидж Казахстана. Я уже знаю, что эта история размещена на сайте ООН. Но поверьте мне, такое могло случиться в любой стране. Просто так совпало. И, конечно же, для нас, как для страны, председательствующей в Диалоге женщин Центральной Азии, очень жаль, что вообще эта история произошла. Я приношу свои глубокие соболезнования", – заявила она.

Еспаева призналась, что каждый раз, когда читает в социальных сетях об этой истории, у нее сердце сжимается.

"Не должно было этого произойти. Сегодня мы, когда приводим статистику, говорим, что обычно такое происходит в неблагополучных семьях. Но здесь, когда обеспеченная семья, когда образованный человек, и это совершено, это ужасно. Этого не должно было быть вообще в природе. Но случилось, к сожалению", – констатировала вице-спикер мажилиса.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049012-statya-o-dele-bishimbaeva-poyavilas-na-sayte-oon-zayavili-v-mazhilise/

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