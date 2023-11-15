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"Все объять хотела": знакомая Салтанат Нукеновой рассказала, что она хотела стать телеведущей

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Знакомая погибшей Салтанат Нукеновой, супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева, рассказала, что девушка хотела стать телеведущей, передает телеканал "Астана".

Почти неделю назад казахстанцев шокировала новость о смерти Салтанат Нукеновой. Подозреваемым в ее гибели является ее супруг, экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Родной дядя Салтанат Кайрат Нукенов сообщил телеканалу, что на теле девушки не было живого места.

"В голове есть несколько глубоких пробоин. Чем это было нанесено, я не могу сказать. В том числе и на руках, на теле, на спине. На нашей сестренке живого места не было", – рассказал Кайрат Нукенов.

Родные, близкие и знакомые вспоминают молодую девушку, как добрую, жизнерадостную и целеустремленную. По словам ее наставницы, у Салтанат было много планов и надежд.

"Все объять хотела. Разрывалась буквально между обучением, и у нее кастинги на роль телеведущей были. Я тогда еще подумала: какая классная молодежь растет – цели, амбиции!" – цитирует телеканал наставницу погибшей Аиду Галееву.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов и поручил держать на особом контроле дело об убийстве жены экс-министра Бишимбаева.

Гибель супруги Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

Ранее стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Сегодня также взяли под стражу директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова, – его подозревают в укрывательстве преступления.

Вчера полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат требуют привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045964-vse-obyat-hotela-znakomaya-saltanat-nukenovoy-rasskazala-chto-ona-hotela-stat-televeduschey/

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