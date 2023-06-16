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Адвокат Торегали Тореали рассказал, что в момент задержания певца с ним была беременная жена

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Торегали Тореали с женой
Торегали Тореали с женой. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Адвокат арестованного на 20 суток в Алматы Торегали Тореали рассказал, что в момент задержания артиста с ним в машине была жена. Он также отметил, что они не согласны с решением суда и подали апелляцию.

Напомним, 14 июня стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы. Исполнителя арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

В интервью NEGE.KZ адвокат Тлеужан Кишкенебаев рассказал, что Торегали был задержан по дороге в аэропорт. Он собирался лететь к больной дочери в Кызылорду.

Адвокат отметил, что сейчас они ждут заключения независимой экспертизы, кроме того, их сторона уже подала апелляцию, поскольку не согласна с решением суда.

Правозащитник рассказал, что в момент задержания в салоне авто находилась беременная супруга Торегали.

"Рядом с ним была его супруга Толкын. Она беременна. Однако, несмотря на это, ее мужа пытались вытащить из машины, сейчас она плохо себя чувствует", - заявил он.

Мы писали также, что о нашумевшем инциденте с коллегой по сцене высказалась певица Молдир Ауелбекова. А младшая сестра Торегали Тореали заступилась за брата. Свое мнение о случившемся озучили также артисты Куандык Рахым и Альбина Шардарова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2025066-advokat-toregali-toreali-rasskazal-chto-v-moment-zaderzhaniya-pevtsa-s-nim-byla-beremennaya-zhena/

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