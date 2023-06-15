Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Лучше бы ловили так педофилов": сестра арестованного Торегали Тореали заступилась за брата

Опубликовано:

Торегали Тореали с сестрой Диной
Торегали Тореали с сестрой Диной. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Сестра арестованного в Алматы певца Торегали Тореали вступилась за брата. Она заявила в своем Instagram, что для нее он был и остается самым лучшим человеком, передает NUR.KZ.

"В этот раз я не промолчу! Отличный повод выпал для сплетников, которые не знали, кого обсудить. Всех вас я вверяю Аллаху. Пусть воздаст по заслугам в этой жизни тем, кто добивает упавшего. Мне есть, что сказать.

Даже если весь мир ополчится против, я буду защищать свою семью до последнего вздоха. Я бы многое сделала, если бы это было в моих силах, но достаточно одного Аллаха", - написала она.

Сторис Дины Тореали
Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Девушка отметила, что брат остается для нее самым лучшим человеком.

"Кто бы что ни говорил, как бы ни пытался сбить с ног, он у нас самый лучший и самый сильный! Вы что, заберете у него данный ему Аллахом дух и характер?

Что вы можете сделать? Решить проблемы народа? Нет... Не говорите больше ничего. Лучше бы ловили так педофилов, которые насилуют пятилетних девочек и гуляют на свободе, если вы такие крутые. Не нарывайтесь на грубость!" - заявила она.

Сторис Дины Тореали
Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Напомним, вчера, 14 июня, стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы. Кадры задержания певца появились в Сети и вызвали большой резонанс.

Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. О нашумевшем инциденте с коллегой по сцене высказалась певица Молдир Ауелбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2024869-luchshe-lovili-by-tak-pedofilov-sestra-arestovannogo-toregali-toreali-zastupilas-za-brata/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.