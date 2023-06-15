"Лучше бы ловили так педофилов": сестра арестованного Торегали Тореали заступилась за брата

Торегали Тореали с сестрой Диной. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Сестра арестованного в Алматы певца Торегали Тореали вступилась за брата. Она заявила в своем Instagram, что для нее он был и остается самым лучшим человеком, передает NUR.KZ.

"В этот раз я не промолчу! Отличный повод выпал для сплетников, которые не знали, кого обсудить. Всех вас я вверяю Аллаху. Пусть воздаст по заслугам в этой жизни тем, кто добивает упавшего. Мне есть, что сказать.

Даже если весь мир ополчится против, я буду защищать свою семью до последнего вздоха. Я бы многое сделала, если бы это было в моих силах, но достаточно одного Аллаха", - написала она.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Девушка отметила, что брат остается для нее самым лучшим человеком.

"Кто бы что ни говорил, как бы ни пытался сбить с ног, он у нас самый лучший и самый сильный! Вы что, заберете у него данный ему Аллахом дух и характер?

Что вы можете сделать? Решить проблемы народа? Нет... Не говорите больше ничего. Лучше бы ловили так педофилов, которые насилуют пятилетних девочек и гуляют на свободе, если вы такие крутые. Не нарывайтесь на грубость!" - заявила она.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Напомним, вчера, 14 июня, стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы. Кадры задержания певца появились в Сети и вызвали большой резонанс.

Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. О нашумевшем инциденте с коллегой по сцене высказалась певица Молдир Ауелбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2024869-luchshe-lovili-by-tak-pedofilov-sestra-arestovannogo-toregali-toreali-zastupilas-za-brata/