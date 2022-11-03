Порядок проведения амнистии для участников январских событий объяснили в Генпрокуратуре

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах сената прокомментировал вопрос о порядке амнистирования участников январских событий в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Асет Чиндалиев напомнил, что вчера глава государства подписал закон "Об амнистии", а сегодня он был опубликован в СМИ, то есть с сегодняшнего дня документ вступил в законную силу.

"Закон "Об амнистии" – это акт гуманизма со стороны государства для участников январских событий, это не оправдание. Закон предусматривает освобождение полностью от наказания лиц, совершивших проступки, преступления средней и небольшой тяжести, но человек остается виновным в совершении преступления, если он осужден.

Если идет предварительное следствие, то в ходе следствия выясняются все обстоятельства, и человек может направить ходатайство о применении к нему акта амнистии.

По делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, если человек осужден, то ему сокращается срок наказания", – напомнил он.

Между тем, замгенпрокурора затруднился сказать, когда амнистированных начнут выпускать на свободу.

"Конкретного срока я сказать не могу, потому что ряд дел еще находятся в производстве в органах предварительного следствия. Порядок такой: по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях предварительное следствие полностью, как положено, проводится. Дело направляется в суд, суд это дело рассматривает, и только при вынесении приговора, он применяет акт амнистии.

А если приговор есть, то порядок такой: если человек осужден к лишению свободы, то администрация учреждения или само лицо направляет ходатайство в суд о применении к нему акта амнистии. По закону суд может рассматривать это ходатайство в месячный срок, потом суд выносит решение", – пояснил он.

По предварительным данным, под амнистию из тех, кто осужден к лишению свободы, попадают 102 человека.

"Сразу никто не выйдет, я же вам говорю. Это администрация учреждения или само лицо должно направить ходатайство. Суд должен рассмотреть", – подчеркнул Асет Чиндалиев.

Отмечается, что ограничения для амнистированных сохраняются – их нельзя будет принимать на госслужбу и в правоохранительные органы. Тем не менее эти условия не будут касаться их близких родственников.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане

Напомним, что через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самый масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки проходили во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

Также 6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью.

7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу.

В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

11 января Токаев выступил в мажилисе и поставил ряд задач перед новым премьер-министром страны Алиханом Смаиловым.

Какие еще законы об амнистии были в Казахстане

В декабре прошлого года в Казахстане был принят закон об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК.

Текст закона можно найти на сайте информационно-правовой системы Адилет.

Как отмечал Ерлан Тургумбаев, являвшийся на тот момент министром внутренних дел Казахстана, проект закона был разработан согласно поручению главы государства.

Законопроект был направлен на освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также на сокращение неотбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Особое внимание уделялось в нем социально-уязвимой категории граждан – ветеранам, несовершеннолетним, гражданам преклонного возраста, инвалидам I-II групп и другим лицам, не представляющим серьезную угрозу безопасности гражданам и государству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995571-poryadok-provedeniya-amnistii-dlya-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-obyasnili-v-genprokurature/